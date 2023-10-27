'الجمعية العامة' تتبني مشروع قرار عربيا يدعو لهدنة إنسانية فورية لوقف العنف في غزة

وقبل يومين، أفادت وكالات إخبارية بأن الدول العربية أعدت مشروع قرار للجمعية العامة بشأن الوضع في إسرائيل وقطاع غزة. وفيما يلي (الصورة التالية) قائمة بكافة الدول التي صوتت بمختلف آرائها على مشروع القرار العربي.

وبحسب مشروع القرار، الذي تمكنت وكالة"نوفوستي" من الاطلاع عليه، تدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار وتطالب جميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني، لا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين والمنشآت المدنية.وقبل قليل، أعلنت"كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة"حماس"، أن قواتها تتصدى لتوغل برّي يقوم به الجيش الإسرائيلي في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة وشرق مخيم البريج وسط القطاع.

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جريدة الفجر »

عاجل.. الأمم المتحدة تقر مشروع قرار عربي يدعو لهدنة إنسانية في غزةأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار عربي، يدعو لهدنة إنسانية في قطاع غزة، حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية ، منذ قليل. اقرأ أكثر ⮕

النص الكامل لمشروع قرار الأمم المتحدة بشان وقف العنف فى قطاع غزةاعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم مشروع قرار عربى بشان وقف العنف فى قطاع غزة، ويدعو القرار إلى 'هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضى إلى وقف الأعمال العدائية' اقرأ أكثر ⮕

أبو الغيط يُرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعى لهدنة إنسانية بغزةرحب أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، بنجاح الجمعية العامة للأمم المتحدة في تبني قرار يدعو إلى هدنة إنسانية فورية في غزة، تُفضي إلى وقف للأعمال العدائية اقرأ أكثر ⮕

120 دولة تصوت لصالح المشروع العربي بالأمم المتحدة لوقف العنف في غزة وحماية المدنيينصوتت 120 دولة لصالح مشروع القرار العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف العنف في غزة وحماية المدنيين، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل. اقرأ أكثر ⮕

الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا عربيا غير ملزم بهدنة إنسانية وفورية ومستدامة في غزةقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة صدر بأغلبية 120 صوتا اقرأ أكثر ⮕

الجمعة العامة للأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار عربي لوقف العنف في غزةأفادت فضائية 'القاهرة الإخبارية'، في نبأ عاجل، بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتمدت مشروع قرار عربي بشأن وقف العنف في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕