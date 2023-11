'البنتاجون': القوات الأمريكية لا تقدم إلا المشورة فقط للجيش الإسرائيلى

وأضافت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية"البنتاجون"، خلال مداخلة لها عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنه خلال الأيام القادمة وعلى شكل دائم يتواصل وزير الدفاع الأمريكي مع وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن أي عمليات أرضية من أجل ضمان عدم الإضرار بالمدنيين من خلال تطبيق قانون الحرب وحماية المدنيين في غزة.

وتابعت:"لقد أكدنا تمامًا خلال محادثاتنا مع الطرف الإسرائيلي أن حماية الأبرياء المدنيين من الفلسطيين والأمريكيين والأبرياء من أي طرف من الأطراف في غزة هو أولوية كبيرة ولا بد من حماية الأرواح، وقد كنا واضحين تماما في هذا الشأن ونحن على قناعة كبيرة أن أي نزاع في أي ديمقراطية سيتسبب في خسارىة الأرواح وكثير من الدمار، ونحن نعلم تمامًا وأكدنا موقفنا صراحة مع الطرف الاسرائيلي بشأن أهمية هذه الاعتبارات من أجل الحفاظ وحماية الدنيين والأبرياء في غزة".

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MOBTADA: البنتاجون: القوات الأمريكية لا تقدم إلا المشورة فقط للجيش الإسرائيليقالت سابرينا سينج، نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية 'البنتاجون'، إن القوات العسكرية الأمريكية، لا تقدم إلا المشورة فقط لجيش الاحتلال الإسرائيلي والتقييمات فيما يتعلق بعمليات إنقاذ وتحرير الأسرى، مؤكدةً أن العملية البرية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي هي خاصة به وحده.

مصدر: Mobtada | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: وزارة الدفاع الأمريكية للقاهرة الإخبارية: قواتنا لا تقدم للجيش الإسرائيلى إلا المشورة.. لدينا قوات على الأرض بسفارة واشنطن بإسرائيل.. ونتواصل مع تل أبيب بشأن أي عمليات أرضية لضمان عدم الإضرار بالمدنيينقالت سابرينا سينج، نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، إن القوات العسكرية الأمريكية لا تقدم إلا المشورة للجيش الإسرائيلي.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: الدفاع الأمريكية لـ'القاهرة الإخبارية' قواتنا لا تقدم للجيش الإسرائيلى إلا المشورةقالت سابرينا سينج، نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، إن القوات العسكرية الأمريكية لا تقدم إلا المشورة للجيش الإسرائيلى.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: نائبة المتحدث باسم البنتاجون: لا نقدم سوى المشورة للجيش الإسرائيليقالت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون سابرينا سينج، إن &171;القوات العسكرية الأمريكية لا تقدم إلا المشورة للجيش الإسرائيلي.

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

ALBAWABANEWS: البنتاجون: لا نقدم إلا المشورة للجيش الإسرائيلي في الحرب على غزةقالت سابرينا سينج نائب متحدث وزارة الدفاع الأمريكية “بنتاجون”، إن الجيش الأمريكي لا يقدم إلا المشورة للجيش الإسرائيلي في العمليات العسكرية التي يشنها في غزة، بالإضافة إلى التقييمات فيما يتعلق بتحرير الرهائن، ولكن العملية البرية خاصة بجيش الاحتلال وحده.

مصدر: AlBawabaNews | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: البنتاجون: نقدم فقط المشورة للجيش الإسرائيلي ولا ننخرط في الهجوم البريقالت سابرينا سينج نائب متحدث وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون)، إن الجيش الأمريكي لا يقدم إلا المشورة لجيش الاحتلال في العمليات العسكرية التي يشنها في غزة بالإضافة إلى التقييمات فيما يتعلق بتحرير الرهائن، ولكن العملية البرية خاصة بجيش الاحتلال وحده.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕