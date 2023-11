'الأهرام' مشيدة بقرار السيسي بإنجاز ملحمة تنمية غير مسبوقة بسيناء: أفضل طريقة للحفاظ عليها تنميتها

ولفتت الصحيفة إلى العبارات القوية، التي أطلقها رئيس الوزراء بأن //ملايين المصريين على استعداد تام للتضحية بالروح حتى لا يقترب أحد من هذه البقعة العزيزة علينا جميعا//؛ وهي رسالة واضحة لكل من يفكر، ولو للحظة واحدة، في المساس بحبة رمل واحدة من رمال سيناء.

ورأت الصحيفة أن ما قاله رئيس الوزراء،"تكرار للحقيقة الأزلية الموروثة"، التي لا يكف الرئيس السيسي عن تكرارها في كل مناسبة، وهي //أن أمن سيناء خط أحمر، لن يجرؤ كائن من كان على تجاوزه//. وأعادت الصحيفة - في هذا السياق - التذكير بكلمات الرئيس السيسي، التي قالها - في بداية انفجار الأوضاع فى غزة في السابع من أكتوبر الماضي - بأن //مصر لن تسمح أبدا، وتحت أى ظرف، بتصفية القضية الفلسطينية، ولا أن يكون الحل على حساب الأمن القومى المصرى المقدس//.

وقالت الصحيفة إن سيناء مصرية منذ خلق الله الأرض ومن عليها، وكم دفع جنود مصر الأبطال البواسل دماءهم وأرواحهم للمحافظة عليها منذ آلاف السنين. واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالاستشهاد بقول الدكتور مدبولي - عن علاقة المصريين بسيناء - //إنك إذا سألت أي مصري عن مكانة هذه البقعة عنده؛ لقال إن سيناء هي أغلى مكان لديه//.

