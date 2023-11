'الأرصاد' تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة: أمطار تصل لرعدية وشبورة كثيفة

وتابعت الأرصاد، أنه يوجد شبورة مائية كثيفة من الرابعة إلى الثامنة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. وطالبت الهيئة المواطنين، اتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة؛ للحد من الأثار الناجمة عن الشبورة الكثيفة. اقرأ أيضًا: "السياحة" تكشف لمصراوي حصة مصر من تأشيرات الحج 1445هـ هل ترتفع مقدمات الحجز لأداء رحلات الحج 1445هـ؟..

