'احترمتك'.. ميدو يوجه رسالة لـ كولر بسبب إمام عاشور

وجه أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، رسالة إلى مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي، بسبب استبعاد إمام عاشور من مواجهة صن داونز الماضية في بطولة دوري السوبر الأفريقي. قال "ميدو" خلال تقديمه برنامجه، عبر قناة "المحور": "احترمت مارسيل كولر جدا، من قرار استبعاد إمام عاشور، من رحلة جنوب أفريقيا، رغم احتياجه الشديد له في مباراة صن داونز".

أضاف: "كولر استبعد إمام عاشور من المباراة، لعدم رضاه عن جاهزيته، وفضل المجموعة أولا، من أجل مصلحة الفريق وهذا الأمر يحسب له". أكمل: "أرى أن النادي الأهلي افتقد خلال هذه المباراة، عمرو السولية لاعب الفريق، خاصة وأن الفريق كان يحتاج لخط وسط متنوع في اللعب". جدير بالذكر، أن النادي الأهلي خسر من صن داونز أمس الأحد، بهدف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأخير، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي.

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