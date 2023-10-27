'ابدأ' تشارك فى الملتقى والمعرض الدولى للصناعة فى نسخته الثانية

تشارك المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية " ابدأ " في الملتقى والمعرض الدولي للصناعة في نسخته الثانية ، وسوف تنطلق فعالياته تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر بمركز مصر للمعارض الدوليةكما يشارك في المعرض هذا العام أكثر من 350 شركة مصنعة مصرية و العديد من الوزارات و المؤسسات و الهيئات المساهمة في تطوير الصناعة المصرية ، كما يضم المعرض 18 قطاعًا صناعيًا، بمشاركة شركات القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام والوزارات، وشركات أعضاء بغرف...

تشارك المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية " ابدأ " في الملتقى والمعرض الدولي للصناعة في نسخته الثانية ، وسوف تنطلق فعالياته تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر بمركز مصر للمعارض الدوليةكما يشارك في المعرض هذا العام أكثر من 350 شركة مصنعة مصرية و العديد من الوزارات و المؤسسات و الهيئات المساهمة في تطوير الصناعة المصرية ، كما يضم المعرض 18 قطاعًا صناعيًا، بمشاركة شركات القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام والوزارات، وشركات أعضاء بغرف اتحاد الصناعات المصرية، وعدد من مشروعات الشراكات الدولية، ويضم أيضا قاعات للمباحثات واللقاءات الثنائية والشراكات المستقبليةولعل من أبرز الصناعات المتميزة في دورة هذا العام 2023 هي: الصناعات الهندسية ومواد البناء و المعدنية و النسيجية و العقارية و الكيماوية و الغذائية، مع تقدم ملحوظ لصناعة معدات الكهرباء و الطاقة و الطاقة الشمسية كذلك صناعة إنتاج الأسمنت و الحديد و المعادنويهدف الملتقى إلى تنمية الصناعة المصرية وتبادل الخبرات ودعم المبادرات وطرح آفاق النهوض بالصناعة وتوطينها ، كما يعتبر الملتقى خطوة جيدة للتعرف على الصناعات المحلية المختلفة وعقد لقاءات عمل ثنائيةوسيتضمن الملتقى والمعرض الدولي للصناعة الثاني مجموعة من الجلسات الحوارية والحلقات النقاشية ، ومن المقرر أن يشارك عدد كبير من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، وممثلو المؤسسات الإقليمية والدولية ذات الشأن، وأعضاء الغرف العربية الصناعية والتجارية المشتركة، وممثلو البعثات الدبلوماسية لدى جمهورية مصر العربية، ورجال الأعمال، والمجالس الاستثمارية، وممثلو قطاع البنوك والكيانات الاقتصادية، وأعضاء الحكومات لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، ولفيف من المشاركينالمتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا.. انفوجرافتفاصيل إنتاج "النصر للسيارات" مركبات صديقة للبيئة بمكون محلى بنسبة 60%البنوك المانحة لقروض إيلون ماسك خلال شراء تويتر تتوقع خسارة مليارى دولارالقومى للأجور: رفع الحد الأدنى للقطاع الخاص لـ3500 جنيه يناير المُقبل

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الأخشاب والأثاث تشارك في المعرض الدولي السنوي للصناعة في دورته الثانيةتشارك غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات فى الدورة الثانية من الملتقى والمعرض الدولى السنوى للصناعة .... اقرأ أكثر ⮕

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«صناعة منتجات الأخشاب والأثاث» تشارك بالملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعةأعلنت غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث ، باتحاد الصناعات المصرية ، في بيان لها اليوم عن مشاركتها فى الدورة الثانية من الملتقى والمعرض الدولى السنوى للصناعة ، وذلك من إتحاد الصناعات المصرية، والمقرر عقده خلال الفترة من 28 حتى 30 اكتوبر بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية . اقرأ أكثر ⮕

بأحدث إصداراتها.. قصور الثقافة تشارك في معرض جامعتي الأزهر والمنصورة للكتاببأحدث إصداراتها قصور الثقافة تشارك في معرض جامعتي الأزهر والمنصورة للكتاب | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

'الإنتاج الحربي' تشارك بفاعلية في عدد من المعارض المحلية والدوليةالإنتاج الحربي تشارك بفاعلية في عدد من المعارض المحلية والدولية | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

إصدارات 'قصور الثقافة' بمعرض جامعتى الأزهر والمنصورة بأسعار مخفضة (صور)تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في معرض جامعتي الأزهر والمنصورة للكتاب اقرأ أكثر ⮕