'أنت مش لوحدك'.. تفاصيل مبادرة الدعم النفسي للطلاب الفلسطينيين بجامعات مصر

كتب- أحمد السعداوي: أطلقت مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة مبادرة "أنت مش لوحدك"؛ تهدف إلى تقديم الدعم النفسي للطلاب والطالبات الفلسطينيين بجامعات مصر. انطلقت أولى فعاليات المبادرة من كلية طب جامعة عين شمس؛ حيث تم تقديم عدد من جلسات الدعم النفسي الفردية، وتابعها عقد حلقات دعم نفسي؛ بهدف توفير الخدمة لأكثر عدد من المستفيدين، وقدم الدعم النفسي عدد من الأطباء النفسيين والإخصائيين المتطوعين).

وقال الدكتور جمال شعبان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، إن المؤسسة مستمرة في تقديم الدعم النفسي بمختلف صوره أسبوعيًّا لمدة أربعة أشهر. وأضاف الدكتور عمرو هراس المدير التنفيذي لمؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة قد بدأت المؤسسة في التوسع على مستوى جامعات مصر الحكومية والخاصة لدعم كل أشقائنا في ظل هذه الظروف العصيبة التي يمرون بها.

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