"أنت تقتلنا ألا يكفيك أنك ذبحت الجميع".. نص رسالة المحتجزات الإسرائيليات إلى"نتانياهو".. نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مقطع فيديو تسجيلي لمحتجزات إسرائيليات في قطاع غزة يوجهن رسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو.وتنشر بوابة الفجر الإلكترونية، نص رسالة المحتجزات الإسرائيليات في قطاع غزة إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو، وجاءت كما يلي:

وتستخدم إسرائيل الحرب النفسية ضد أبناء الشعب الفلسطيني منذ الحرب على غزة خلال الأسابيع الماضية، وذلك في إطار خطتها لاستهداف الجبهة الداخلية في القطاع وإضعاف المقاومة الشعبية بين المواطنين الفلسطينيين.ويستمر عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة مستهدفا المدنيين من الأطفال والنساء والأطفال والمرضى في كل مكان، ومنذ ساعة، استشهد العشرات في قصف جديد للحرب على غزة، شنته طائرات الاحتلال الحربية على بنايات سكنية، ومنازل مأهولة في مناطق مختلفة من القطاع، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وتستهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضًا منازل العائلات والمساجد، حيث قصفت مسجد محمد الفاتح في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال غزة ودمرته بالكامل، وتم نقل عدد من المصابين من المكان، وقصفت أيضًا منزلا لعائلة أبو سيدو وسط مدينة خان يونس جنوب القطاع، واستُشهد مواطنان وأصيب آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة القدرة في مدينة خان يونس جنوب القطاع.وتلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الأحد، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي جو بايدن. headtopics.com

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيسين استعرضا كذلك آخر المستجدات فيما يتعلق بملف المحتجزين في قطاع غزة، بالإضافة إلى بحث آفاق التعاون المشترك لحشد الجهود الدولية من أجل دفع مسار إحياء عملية السلام، بهدف تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.

وشارك في المظاهرات عشرات المواطنين، حسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء، ودعت للتظاهرة اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين، بجانب حضور عدد كبير من الناشطين في المجتمع المدني، وحقوقيين عدة، رافعين أعلام فلسطين، ومنددين بالقصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.وفي إندونيسيا، تظاهر نحو 3000 شخص في العاصمة جاكرتا أمام السفارة الأمريكية، رافعين لافتات مكتوب عليها"نساند غزة" و"أوقفوا قصف غزة"، و"الحرية لفلسطين"، معربين عن إدانتهم للدعم الأمريكي غير المحدود لإسرائيل. headtopics.com

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