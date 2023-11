'أطباء بلا حدود': 20 ألف مصاب ما زالوا في قطاع غزة

وأضافت أن موظفيها الدوليين البالغ عددهم 22 موظفا تمكنوا من مغادرة القطاع، ودعت إلي السماح لعدد أكبر من سكان غزة بمغادرة القطاع. وتابعت: “ينبغي السماح للراغبين في مغادرة غزة بأن يفعلوا ذلك بدون تأخير إضافي وبدون المساس بحقهم في العودة إلى غزة لاحقا”، مطالبة بـ”وقف فوري لإطلاق النار”.

وشددت علي إنه “ينبغي السماح للإمدادات الطبية الأساسية والعاملين في المجال الإنساني بدخول القطاع، حيث المستشفيات مكتظة والنظام الصحي مهدد بالانهيار التام.

