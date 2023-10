starlinkforgaza يجتاح تويتر.. افتحوا النت لأهل غزة من الفضاء مثل أوكرانيا

خلال الاجتياح البري من قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي لقطاع غزة الذي بدأ منذ ساعات، تصدر هاشتاج بعنوان star link for gaza# على موقع اكس، تويتر سابقا، مطالبا رجل الاعمال الامريكي، ايلون ماسك، باتاحة خدمة استخدام الأقمار الصناعية الخاصة به في نقل الاخبار من داخل غزة بعد قطع جيش الاحتلال جميع سبل التواصل من كهرباء وانترنت وشبكات هواتف محمولة.خوفا من حرب نووية.. إيلون ماسك يسلم البنتاجون السيطرة على أقمار ستار لينك ضربوه حتى الموت..

وفي الوقت الحالي يعتبر، تويتر المتنفس الوحيد لدى داعمي القضية الفلسطينية، لذلك يلعب الموقع المملوك إلى رجل الأعمال الأغنى في العالم، دورًا هامًا في إبراز المشهد الحقيقي من قلب فلسطين. وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر في نطاق واسع مع الهاشتاج من خلال مطالبة التدخل وإعانة غزة بوسائل اتصالات وإنترنت، من أجل نقل الأحداث والصورة بشكل كامل بالتزامن مع الاجتياح البري، إذ قال داعمون للقضية الفلسطينية: «لا طعام، ولا شراب، ولا كهرباء ولا وقود وأخيرًا انقطاع الإنترنت.. ستارلينك من أجل غزة».ولا توجد اتصالات تفيد بأن غزة تتعرض للمجزرة والإبادة الجماعية".And no communications that Gaza is subjected to massacre and genocide#IsraelTerrorists #starlinkforgaza pic.

وتتميز خدمة ستار لينك بسرعتها العالية، حيث تصل سرعات التنزيل إلى 100 ميجابت في الثانية. كما تتميز بزمن انتقال منخفض، حيث يبلغ زمن انتقال البيانات بين المستخدم والأقمار الصناعية حوالى 20 مللي ثانية. وخدمة ستارلينك ستكون المنفذ الوحيد والمنقذ لقطاع غزة بعد انقطاع الكهرباء والتواصل بشكل كامل مع الأهالي داخل القطاع، باعتبارها الطريقة الوحيدة لوصول الإنترنت لمناطق الحرب والدمار أو التي تعاني من كوارث طبيعية، كما يستخدم أيضًا لأغراض الحرب، مثلما حدث في أوكرانيا أثناء التنسيق لضربات الطائرات بدون طيار وجمع المعلومات الاستخباراتية. headtopics.com

كما لعبت خدمة ستار لينك دورًا مهمًا في أوكرانيا خلال الحرب الروسية الأوكرانية، حيث وفر ايلون ماسك الإنترنت للمواطنين للأوكرانيين الذين فقدوا الاتصال بالإنترنت بسبب الهجمات الروسية وهو بالطبع ما لم يحدث في قطاع غزة وسط مطالبات شعبية بحدوث ذلكوقطعت إسرائيل الإنترنت عن قطاع غزة، وأدى قطع الإنترنت عن قطاع غزة إلى انقطاع الاتصال بين سكان قطاع غزة والعالم الخارجي، كما أدى إلى تعطيل الخدمات الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية وكان هذا الانقطاع هدفة دخول اسرائيل القطاع بريا حيث اطلقت إسرائيل هجومًا...

' اللهم إنا نستودعك بيت المقدس' دعاء لأهل فلسطين وغزةأدعية لأهل فلسطين وغزة، أدعية لنصرة أهل فلسطين بعد عمليات القصف عليهم في الفترات الأخيرة ، يبحث الكثير من الأفراد عن أدعية لأهل غزة اقرأ أكثر ⮕

ملايين الرسائل لإيلون ماسك.. السوشيال ميديا تطالب بإنترنت ستارلينك لغزةتصدر هشتاج starlinkforgaza منصات السوشيال ميديا وعلي رأسها منصة X ' تويتر سابقا' ، وذلك لمطالبة الملياردير ايلون ماسك مالك منصة X, وشركة الانترنت الفضائي ستارلينك. اقرأ أكثر ⮕

هاشتاج «starlinkforgaza» يتصدر منصة «إكس» بعد قطع الاتصالات بغزةدشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي «إكس»، هاشتاجًا جديدًا باسم «starlinkforgaza»، و تصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما ق اقرأ أكثر ⮕

شريهان: اللهم لا ترفع للكيان الصهيوني المحتل في القدس وغزة رايةحرصت النجمة شريهان على الدعاء لأهالي غزة، ونشرته عبر حسابها على 'تويتر' اقرأ أكثر ⮕

البيت الأبيض: نعمل على إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس (فلسطين تويتر غزة اليوم بث مباشر)البيت الأبيض: نعمل على إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس (فلسطين تويتر غزة اليوم بث مباشر).. اقرأ أكثر ⮕

أول تحرك رسمي من أمريكا بشأن هجوم إسرائيل العنيف على غزة (فلسطين تويتر اليوم بث مباشر)أول تحرك رسمي من أمريكا بشأن هجوم إسرائيل العنيف على غزة (فلسطين تويتر اليوم بث مباشر).. أعلن البيت الأبيض، بالتزامن مع الهجوم الشرس والعنيف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، الاستمرار في دعم إسرائيل وتزويدها بالقدرات والذخيرة التي تحتاجها، بحسب وسائل إعلام أمريكية. اقرأ أكثر ⮕