'في عيد ميلادها الـ 51'.. إليسا تتضامن مع غزة بهذة الطريقة

بوابة الفجر الإلكترونيةبعيد ميلادها الـ 50 الذي يحل اليوم الجمعة 27 أكتوبر الجاري، وتفاجئت باحتفالية خاصة أثناء تواجدها في شركة روتانا الصوتية بالمملكة العربية السعودية بمناسبة عيد ميلادها، في إطار زيارتها لمدينة الرياض لإحياء حفل الرياض.عن تأجيل ألبومها الغنائي الجديد المقرر أن يتم طرحه في شتاء عام 2023، وجاء ذلك بناءً على تضامنها مع الأحداث الفلسطينية الإسرائيلية وأهل قطاع غزة.

وأضافت:"بعز الحرب كانوا الفنانين مستمرين، لأن هيدا شغلنا وهيدي رزقتنا وما رح نوقّف كرمال كم حدا فاشل وفاضي عم يحكي! ما بقى حدا يزايد علينا بوطنيتنا ومواقفنا! نقطة عاالسطر".كورة لايف الآن ( 2 - 1 ) تويتر بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والأهلي يلا شوت اليوم الشوط الثاني في الدوري السعودي { الرقي يحاول}عاجل-"الكومبارس لا يلقون أي هجوم وهذا قدر الكيانات الكبيرة"..عمرو أديب يشن هجوما حادًا على محمد سلام بعد مطالبته بتأجيل موسم الرياض 2023عاجل -"انقلب السحر على الساحر"..

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في عيد ميلادها الـ 51.. رحلة إليسا مع سرطان الثديفي عيد ميلادها الـ 51.. رحلة إليسا مع سرطان الثدي اقرأ أكثر ⮕

سالم الهندي يحتفل بعيد ميلاد إليسا في مقر روتانا بـ السعوديةاحتفلت الفنانة اللبنانية إليسا، بعيد ميلادها الـ 51، داخل مقر شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، بالمملكة العربية السعودية. اقرأ أكثر ⮕

بين الحب والجرح.. قصة أغنيتين لـ إليسا عكستا حالتها النفسيةتحتفل ملكة الإحساس النجمة اللبنانية إليسا، بعيد ميلادها اليوم الجمعة 27 أكتوبر، وتعد اليسا إحدى أهم المطربات التى استطاعت تجسيد حياة المرأة العاطفية والمجروحة. اقرأ أكثر ⮕

إليسا تحتفل بعيد ميلادها في السعودية.. تعرف على عمرها الحقيقيحرصت الفنانة اللبنانية إليسا الاحتفال بعيد ميلادها أثناء تواجدها في المملكة العربية السعودية، حيث كانت تحيي حفلًا غنائيًا هناك. اقرأ أكثر ⮕

البرلمان الليبي يطالب سفراء الدول الداعمة لإسرائيل بمغادرة البلاد فورا&160;برلمان ليبيا يحتج على موقف الدول الداعمة لإسرائيل في حربها مع حماس في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

'الأزياء المصرية التراث المفقود'.. شهيرة محرز تناقش الموضة فى مصر القديمةصدر كتاب شهيرة محرز 'الأزياء المصرية التراث المفقود' بالتعاون مع المعهد الفرنسى للآثار الشرقية، وقد أقيمت فعالية فى المتحف القومى للحضارة المصرية بهذة المناسبة اقرأ أكثر ⮕