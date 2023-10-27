نجم الزمالك السابق يفتح النار على أوسوريو

فتح محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، النار، على خوان كارلوس أوسوريو، مدرب الزمالك؛ بعد الخسارة من إنبي بهدفين مقابل هدف، مساء اليوم في الدوري.

وقال محمد صلاح في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور:"ليه الألغاز اللي بيعملها أوسوريو، هو مش عارف إنه بيدرب فرقة زي الزمالك؟". وأضاف:"أنت صعبان عليك تكسب يا أوسوريو؟، بتعمل حاجات غريبة، إيه لازمة إنك بتلعب 5 ورا، بين الشوطين كان لازم تغير.. مش لازم الدقيقة تيجي 75".

واختتم:"لازم أوسوريو ياخد برأي المساعدين بتوعه، لو أنت مش مقتنع بالنادي؛ تمشي، وإحنا مش مقتنعين بـ نتايجك".

نجم الزمالك يفتح النار على أوسوريو: مدرب فاشل وتغييراته أكبر دليلحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، فوزًا مستحقًا على الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري المصري الممتاز. اقرأ أكثر ⮕

الغريبة بيطلبوا يروح المنتخب| منشور مثير من نجم الأهلي السابق يخص شيكابالافتح إبراهيم سعيد نجم الأهلي السابق النار على شيكابالا كابتن الفريق الأول لكرة القدم بنادي اقرأ أكثر ⮕

عواد حارسًا وشيكابالا وشلبي يقودان هجوم الزمالك أمام إنبيأعلن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، مدرب الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة إنبي في الدوري المصري. اقرأ أكثر ⮕

عودة محمد عواد.. أوسوريو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة إنبيعودة محمد عواد أوسوريو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة إنبي | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

محمد صلاح: المجلس الجديد دارس المشاكل ويعمل على حلهاقال محمد صلاح نجم الزمالك السابق أن مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد دارس جميع المشاكل ويسعي على حلها. اقرأ أكثر ⮕

شوبير يعلن أول الراحلين عن نادي الزمالككشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي السابق، عن الراحلين عن نادي الزمالك في الميركاتو الشتوي المقبل. اقرأ أكثر ⮕