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ميدو يفتح النار على مارسيل كولر

ElBaladOfficial1 min.

هاجم الإعلامي أحمد حسام ميدو، السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على خلفية خروج الفريق من بطولة الدوري الأفريقي، على يد صنداونز الجنوب أفريقي.

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وتابع:"حارس مرمى صنداونز يجيد اللعب بقدمه والخروج الصحيح بالكرة، ولكنه اليوم كان (مهزوز) ولكن الأهلي لم يستغل حالته". وواصل:"ماينفعش علي معلول يكون كبش فداء، من يتحمل النتيجة في النهاية هو مارسيل كولر المدير الفني للفريق بسبب تغييراته اليوم في المباراة".

وأكمل:"كولر أخطأ في مباراة اليوم بالبدء ببيرسي تاو على حساب رضا سليم، وترك أليو ديانج للدقيقة الـ70".

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