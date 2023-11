ميدو يفتح النار على مارسيل كولر

وتابع:"حارس مرمى صنداونز يجيد اللعب بقدمه والخروج الصحيح بالكرة، ولكنه اليوم كان (مهزوز) ولكن الأهلي لم يستغل حالته". وواصل:"ماينفعش علي معلول يكون كبش فداء، من يتحمل النتيجة في النهاية هو مارسيل كولر المدير الفني للفريق بسبب تغييراته اليوم في المباراة".

وأكمل:"كولر أخطأ في مباراة اليوم بالبدء ببيرسي تاو على حساب رضا سليم، وترك أليو ديانج للدقيقة الـ70".

