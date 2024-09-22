مقتل شاب بعدما منع مضايقة فتاة في شبرا الخيمة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق "ضحية الشهامة".. الجملة السابقة أقل ما يمكن أن يوصف به الشاب «محمود» المقيم في منطقة شبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية، والذي لقي مصرعه قتيل ا على بلطجي الحتة، بعدما تصدي له ومنعه من مضايقة فتاة تقيم بذات المنطقة، لتبدأ بعدها سلسلة من الأحداث انتهت بذبح الضحية في مشهد مأساوي أضحي حديث الساعة علي لسان الأهالي حزنا على الضحية.

وأشارت إلى أن ابنها المجني عليه، لم يكن يفتعل مشاجرات مع أحد، بل كرس حياته منذ الصغر في البحث عن لقمة العيش بالحلال من خلال العمل وليس البلطجة، فكان يخرج للعمل صباحا ثم يعود في المساء ومعه خيرات من كل شكل ونوع وأموال تساعدني علي ظروف الحياة القاسية. وتابعت الأم:« يوم الجريمة تلقي ابني اتصالا هاتفيا من صديقه، طلب منه تناول وجبة الإفطار معه، وعقب ذلك توجه ابني نحو المطعم لشراء الطعام وخلال ذلك تصادف وجود المتهم هناك وقام بمعاكسة فتاة.

مقتل شبرا الخيمة مضايقة شهيد قتيل

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