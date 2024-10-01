كثافات مرورية متحركة خلال الذروة الأولى في القاهرة والجيزة

تشهد الطرق والمحاور الرئيسية بمحافظتي القاهرة و الجيزة ، خلال الذروة الأولى ، من صباح اليوم الثلاثاء، كثافات مرورية متحركة وسط تواجد أمني في الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات.

وظهرت كثافات مرورية متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء، وظهرت بعض الكثافات أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

كثافات مرورية القاهرة الجيزة الذروة الأولى حركة المرور

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