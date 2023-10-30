فلسطين ترد وتحسم الجدل نهائيا بشأن النزوح إلى جنوب غزة.. ألقى جيش الاحتلال الإسرائيلي منشورات على سكان المنطقة الوسطى فى غزة، وذلك فى إطار الحرب النفسية الإسرائيلية ضد السكان المدنيين، فى محاولة لتهجير الفلسطينيين وترهيبهم كى ينزحوا إلى جنوب القطاع.
ومع استمرار الحرب على غزة، قصفت قوات الاحتلال عدة منازل بمنطقة الصفطاوي شمال قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 15 فلسطينينًا، وإصابة أكثر من 30 آخرين. وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيسين ناقشا مجمل الوضع الأمني في الشرق الأوسط، ومستجدات التصعيد العسكري في قطاع غزة، وأهمية الحيلولة دون توسّع دائرة الصراع للمحيط الإقليمي، حيث أكد السيد الرئيس في هذا الصدد موقف مصر بضرورة التوصل لهدنة إنسانية فورية، لتعزيز الجهود المكثفة التي تقوم بها مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة وكافة الأطراف الدولية الفاعلة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية لأهالي قطاع غزة، وقد توافق الرئيسان على...
وأكد الرئيس السيسي، خلال الاتصال الهاتفي، للرئيس الأمريكي جو بايدن، أن مصر لم ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى الأراضي المصرية.أمريكا تحترق حول العالم.. فلسطين تهز قلوب المواطنين (غزة اليوم) وأضاف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، خلال مؤتمر صحفي، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن العدالة للجميع ولا تمييز بين إنسان وآخر، وسنحقق بالجرائم التي ارتكبت في إسرائيل إن ثبتت. headtopics.com
وأضاف كريم أحمد خان، أنه لا يمكن لأي طرف أن يفعل ما يحلو له كي يحقق أهدافه، متابعا:"لم أتمكن من الدخول إلى غزة".واستُشهد عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، في قصف لمدفعية الاحتلال الإسرائيلي على حيي الشجاعية والزيتون بمدينة غزة، ووصل عدد من الشهداء والجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي، حسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية.
وحذرت وزارة الصحة بغزة، من"اندلاع موجة وبائية كبرى"، بسبب شرب مياه ملوثة وتضرر شبكات الصرف الصحي، وانعدام المستلزمات الضرورية والرعاية الصحيةK وأعلنت عن 3150 إصابة بأمراض وبائية، قبل أيام.