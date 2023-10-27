ضربة موجعة للزمالك بسبب مباراة إنبي

تعرض مصطفى شلبي نجم الزمالك لإصابة قوية خلال مباراة إنبي اليوم، والتي انتهت بفوز الفريق البترولي بهدفين مقابل هدف، في الجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتم وضع جبيرة على قدم مصطفى شلبي، بعد إصابته في مباراة إنبي، وفي انتظار نتيجة الفحوصات الطبية التي أجراها بعد المباراة. تغلب فريق إنبي على نظيره فريق الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما فى إطار الجولة الخامسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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