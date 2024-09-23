ضبط اثنين يستغلان ربة منزل وزوجها في نصب على أشخاص

الإثنين 23/سبتمبر/2024 - 01:08 مكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ماتبلغ لقسم شرطة أول المحلة بمديرية أمن الغربية من بقيام بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية نظير توظيفها فى مجال الإستثمار العقارى مقابل أرباح شهرية إلا أنهما لم يفيا بذلك أورد المبالغ المالية إليهم.عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الغربية من ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

وفي وقت سابق أحالت النيابة العامة المتهمين:"عمر ح ح ع م" ٢٦ سنة جزار، ومقيم بلقس - مركز قليوب، و"محمد ر ز إ" ٢٥ سنة، عامل خردة، ومقيم في شارع جرس خليل - بهتيم - قسم ثان شيرا الخيمة، و"محمد ث ب ع ص" ۲۸ سنة كهربائي، ومقيم شارع مسجد الرحمن - الموقف - قسم الخصوص، في القضية رقم ١٧٧٧٧ لسنة ٢٠٢٤ جنايات ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم ١٥٩٦ كلي جنوب بنها لأنهم في ٢٠٢٤/٤/٢٦ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية سرقوا المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق، والمملوكة...

وأوضح أمر الإحالة أنهم حازوا وأحرزوا ذخائر عدد"١٠" عشرة طلقات دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها وأنهم حازوا وأحرزوا سلاح أبيض"مطواة"دون مسوغ قانوني.

جريمة، نصب، سرقة، سجن، أمن

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