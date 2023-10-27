شيخ الأزهر: ما يمارسه الاحتلال في غزة الآن «إرهاب أعمى»

وأضاف أنه ما يمارسه الاحتلال من قصف مكثَّف، وقتل، وقطع للكهرباء والإنترنت، وتدمير لكل مظاهر الحياة، وحجب كلِّ مصادر الحقائق والمعلومات حول ما يحدث من مجازر وجرائم حرب، لهو إرهابٌ أعمى.

وقال إنه انتهاكٌ واضح لكل المواثيق والأعراف القانونية والإنسانية، وعلى العالم إدانته واتخاذ الإجراءات الحاسمة لوقفه فورًا. وأوضح أنه لن يرحمَ التاريخ كل مَن تخاذلوا في الدفاع عن الفلسطينيين الأبرياء، وكلَّ مَن دعم استمرار هذا الإرهاب الصهيوني.

ونصح الأمة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم التكاتف لإيجاد حلٍّ فوري لإنقاذ هذا الشعب المظلوم الذي يُمارسُ ضده مجزرة إنسانية لم يعرف التاريخ الإنساني مثيلًا لها.بث مباشر تويتر ( 1 - 0 ) | الآن مشاهدة مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي.. يلا شوت الكلاسيكو headtopics.com

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شيخ الأزهر: ما يمارسه الاحتلال الصهيونى الغاشم الآن في غزة إرهاب أعمىقال فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن ما يمارسه الاحتلال الصهيوني الغاشم الآن في غزة من قصف مكثَّف، وقتل، وقطع للكهرباء والإنترنت. اقرأ أكثر ⮕

شيخ الأزهر: ما يمارسه الاحتلال في غزة إرهابٌ أعمى وانتهاكٌ لكل المواثيق والأعرافقال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف إن ما يمارسه الاحتلال الصهيوني الغاشم الآن في غزة من قصف مكثَّف، وقتل، وقطع للكهرباء والإنترنت، وتدمير لكل مظاهر الحياة، وحجب كلِّ مصادر الحقائق والمعلومات حول ما يحدث من مجازر وجرائم حرب، لهو إرهابٌ أعمى، وانتهاكٌ واضحٌ لكل المواثيق والأعراف القانونية والإنسانية. اقرأ أكثر ⮕

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شيخ الأزهر: التاريخ لن يرحم كل من تخاذلوا في الدفاع عن الفلسطينيين الأبرياءشيخ الأزهر يعلق على وحشية العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕