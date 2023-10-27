جامعة الوادي الجديد تناقش خطة تطوير تعليم الفرنسية بمصر

في مصر بدعوة كريمة من المستشار الثقافي للسفارة الفرنسية بجمهورية مصر العربية لرؤساء أقسام اللغة الفرنسية بالجامعات المصرية الحكومية، والخاصة.

جاء ذلك برعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد وإشراف الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والأستاذ الدكتور إسلام عامر عميد كلية الآداب بالجامعة.

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