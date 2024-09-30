تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهد النائب العام المستشار محمد شوقي ، يوم الأحد الموافق الثاني والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، تكريم المتميزين من أعضاء النيابة العامة وموظفيها. جرى الحفل بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة، بمشاركة المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وبحضور المستشار رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشارين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، ولفيف من قادة النيابة العامة ووزارة العدل.

وفي خلال الحفل ألقى المستشار النائب العام كلمة وجه خلالها الشكر والتقدير لضيوفه الكرام على تشريفهم فعاليات حفل التكريم، وحرصهم على مشاركة أعضاء النيابة العامة في يوم تكريمهم، بما يعكس تكاملًا وترابطًا تفخر به النيابة العامة، مشيدًا بالجهد المبذول من أعضائها وموظفيها في سبيل أداء رسالتهم سعيًا لتحقيق العدالة الجنائية الناجزة.

هذا، وقد شاهد الحضور فيلمًا وثائقيًا تناول ما أنجزته النيابة العامة من أعمال خلال العام القضائي الحالي، وما اتخذته من خطوات نحو مسيرة الارتقاء والتميز. واختُتم الحفل بتكريم بعض من أعضاء النيابة العامة وموظفيها لما قدموه من مجهودات كان لها بالغ الأثر في حسن سير منظومة العدالة.

نيابة عامة تكريم محمد شوقي العدالة الجنائية مسيرة الارتقاء

لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:



AlBawabaNews / 🏆 9. in EG

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

النائب العام يُجري زيارة تفقدية لمركز إصلاح وتأهيل بدرأَجْرَى النائب العام المستشار محمد شوقي، وفريقًا من أعضاء النيابة العامة، اليوم الثلاثاء الموافق الثالث من شهر سبتمبر الجاري زيارة تفقدية لمركز إصلاح وتأهيل ' بدر ' وقوفًا على أحوال النزلاء وأوضاعهم المعيشية.

مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »

النائب العام يستمع لنزلاء مركز إصلاح وتأهيل بدر أثناء تفقدهأجرى النائب العام المستشار محمد شوقي، وفريق من أعضاء النيابة العامة، يوم الثلاثاء الموافق الثالث من شهر سبتمبر الجاري، زيارة تفقدية لمنطقة مركز إصلاح وتأهيل بدر..

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

النائب العام يُجرى زيارة تفقدية لمركز إصلاح وتأهيل بدرأَجْرَى النائب العام المستشار محمد شوقي، وفريقًا من أعضاء النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، زيارة تفقدية لمركز إصلاح وتأهيل ' بدر ' .

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

لأول مرة.. النائب العام يجرى زيارة تفقدية لمركز إصلاح وتأهيل 'بدر'.. المستشار محمد شوقى يقف على أحوال النزلاء وأوضاعهم المعيشية.. ومركز بدر أحد أدوات الدولة لترسخ مفاهيم حقوق الإنسان في مصرفي حدث تاريخي وغير مسبوق أجرى المستشار محمد شوقي النائب العام، رافقه فريقًا من أعضاء النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، زيارة تفقدية لمركز إصلاح وتأهيل 'بدر' وقوفًا على أحوال النزلاء وأوضاعهم المعيشية.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

فيديو.. النائب العام يتفقد منطقة مركز إصلاح وتأهيل بدرو ويستمع لتقييم النزلاء لأوضاعهم المعيشيةأجرى النائب العام المستشار محمد شوقي، وفريق من أعضاء النيابة العامة، الثلاثاء الماضي، زيارة تفقدية لمنطقة مركز إصلاح وتأهيل بدر،

مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »

دفع مخالفات المرور من خلال موقع النيابة العامة| شرح بالصورتتيح النيابة العامة خدمة دفع مخالفات المرور من خلال موقع النيابة العامة، ويمكن سداد جميع المخالفات المسجلة علي رخص التسيير بأنواعه

مصدر: baladtv - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »