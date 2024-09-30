اجتماع شيمي مع رؤساء شركات قطاع الأعمال العام

عقد محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام ، اجتماع ًا برؤساء الشركات التابعة لل شركة القابضة للتشييد والتعمير ، بمقر شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وذلك في إطار اجتماع ات المتابعة الدورية لأداء الشركات التابعة، بحسب بيان اليوم.
تناول الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء ونتائج الأعمال وموقف تنفيذ استراتيجيات وخطط العمل والمشروعات وكذلك الرؤى المستقبلية والفرص الاستثمارية والتحديات الراهنة وتطبيق نظام (ERP) لتخطيط موارد الشركات، وذلك في مجالات عمل الشركات التابعة في المقاولات والتطوير العقاري وإدارة الأصول والمشروعات والاستشارات الهندسية والتسويق، بحضور الدكتور أيمن مختار القائم بأعمال العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير. أكد شيمي ضرورة وضع خطط واضحة بتوقيتات محددة لاستغلال محفظة الأصول العقارية والفرص الاستثمارية الواعدة في هذا المجال والشراكة مع القطاع الخاص، والتوسع في تصدير العقار وزيادة حجم الأعمال داخليا وخارجيا خاصة في ظل ما تمتلكه الشركات التابعة من خبرات وامكانات كبيرة، مشيرا إلى أهمية تطوير السياسات البيعية والتسويقية بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة وتنشيط المبيعات وتعظيم العوائد، وتحسين إدارة المشروعات ومستوى خدمة العملاء وجودة المنتجات وتنوعها وخدمات ما بعد البيع، والالتزام بال جداول الزمنية لإنجاز المشروعات، وتحقيق التكامل بين الشركات
محمد شيمي قطاع الأعمال العام شركة القابضة للتشييد والتعمير اجتماع مستقبل الشركة
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كل ما تريد معرفته حول مستجدات مشروع الـERP بشركات قطاع الأعمالتواصل وزارة قطاع الأعمال العام تنفيذ مشروع erp فى الشركة التابعة، حيث من المتوقع خلال الأسبوع المقبل عقد لقاء بين المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام.
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