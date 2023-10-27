«وكيل شباب» المنصورة تشهد انعقاد الجمعية العمومية العادية بنادي الحوار للألعاب الرياضية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، أمس الجمعة، فعاليات انعقاد الجمعية العمومية العادية بنادي الحوار للالعاب الرياضية، واطمأنت على سير الجمعية العمومية العادية بنادي الحوار للألعاب الرياضية، بمدينة المنصورة.

ورافق الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة أثناء حضورها فعاليات الجمعية العمومية العادية، الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، والدكتور أحمد الفرارجي مدير عام إدارة الهيئات الرياضية، والدكتورة هدي بلاط مدير عام إدارة شباب حى غرب، والدكتور هيثم البدويهى المدير التنفيذي لنادي الحوار للألعاب الرياضية وكان فى استقبالهم النائب وحيد فودة عضو مجلس النواب، والمحاسب إيهاب فودة رئيس مجلس إدارة نادي الحوار للألعاب الرياضية.

فيما بدأت عملية التسجيل فى الجمعية العمومية العادية بنادى الحوار للالعاب الرياضية فى تمام الساعة التاسعة صباحاً، واستمرت حتى الساعة السابعة مساءً، فى وجود المشرفين بإدارة الهيئات الرياضية بالمديرية، وإدارة شباب حى غرب المتواجدين داخل لجان التسجيل. headtopics.com

فيما أديرت الجمعية العمومية العادية بنادي الحوار للألعاب الرياضية بالمنصورة، تحت إشراف قضائي كامل بإشراف المستشار عادل عبد العال زين العابدين رئيس اللجنة، والمستشار محمد ابراهيم الدسوقي محمد الشخطور نائب رئيس الهيئة، والمستشار خليل عبد الغني عوض محمد سالم نائب رئيس الهيئة"عضوا"، والمستشار عادل غالي صبحي غالي"نائب رئيس الهيئة"" عضوا"، والمستشار الدكتور عبد الكريم محمد محمد السروي"نائب رئيس الهيئة"" عضوا".

يذكر أن إجمالي عدد الأعضاء في الجمعية العمومية العادية (29) الف عضواً، ومن لهم حق التصويت في الجمعية العمومية العادية بنادى الحوار للالعاب الرياضية(36325) ألف عضواً، موزعين على 25 لجنة فرعية، بالجمعية العمومية بنادى الحوار للألعاب الرياضية. headtopics.com

وأعلن نادي الحوار للألعاب الرياضية، أنه يتم مناقشة جدول الأعمال المعلن بنادى الحوار للألعاب الرياضية، طبقا لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ولائحة النظام الأساسى للنادى المعتمدة من اللجنة الأولمبية المصرية لسنة 2017, بحضور الأستاذ أحمد أيمن أمين، والأستاذ محمود جمال حامد من اللجنة الأوليمبية المصرية.

وكيل 'الشباب والرياضة' بالجيزة يشهد الجمعية العمومية العادية لنادي البنك الأهليشهد الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، الجمعية العمومية العادية لنادي البنك الاهلى التابع لإدارة شباب العجوزة . اقرأ أكثر ⮕

عمومية الطائرة توافق على إعتماد الميزانية .. و تكريم المنتخبات على الهامشوافقت الجمعية العمومية لإتحاد الكرة الطائرة على إعتماد الميزانية و الحساب الختامى، وذلك خلال إنعقاد العمومية العادية بالقاعة الرئيسية رقم (١) باللجنة الأولمبية المصرية اقرأ أكثر ⮕

بحضور 35 ناديا.. نجاح عمومية اتحاد الطائرة 'صور'اعتمدت الجمعية العمومية العادية للاتحاد المصري للكرة الطائرة الميزانية والحساب الختامي وتم اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية وتقرير مجلس الإدارة الذي أوضح إنجازات عديدة للمجلس والبطولات التي حققتها المنتخبات الوطنية اقرأ أكثر ⮕

جمعية المهندسين المصرية تقدم 'كشف حساب'خلال الجمعية العمومية العاديةانعقدت الجمعية العمومية العادية لجمعية المهندسين المصرية بسلاسة وسهولة تامة ، حيث تم اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية وتقرير مجلس الإدارة الذى أوضح إنجازات المجلس خلال العام المنصرم اقرأ أكثر ⮕

اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية لاتحاد الطائرةاكتمل النصاب القانونى لإجتماع الجمعية العمومية العادية لإتحاد الكرة الطائرة المنعقد بالقاعة الرئيسية رقم (١) باللجنة الأولمبية المصرية بحضور 23 مندوب حتى الآن ، من أصل 44 هيئة أرسلت تأكيد حضور العمومية . اقرأ أكثر ⮕

الأهلى يناقش إنشاء فرع العلمين الجديدة فى اجتماع الجمعية العمومية العاديةوجه مجلس إدارة النادي الأهلي، الدعوة للأعضاء العاملين المُسددين للاشتراك السنوي لآخر سنة مالية الذين لهم حق الحضور، لاجتماع الجمعية العمومية العادية، للاجتماع يوم الجمعة الموافق 17/11/2023 اقرأ أكثر ⮕