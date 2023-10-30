«نصب عليهم».. أمن الجيزة يكشف لغز اختطاف عامل وطلب فدية 2 مليون جنيه بالوراق

، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوراق من (محامي، نجار)؛ بأنه حال استقلالهما سيارة ملاكي ملك الثاني قيادة (عامل) بدائرة القسم لشراء قطع غيار سيارة، فوجئوا بانحراف سيارة ملاكي أمامهم وقيام مستقليها باصطحاب قائد السيارة المتواجد معهما عنوة لسيارتهم، وعقب ذلك تلقى المحامي اتصالا هاتفيا من رقم"محدد" وساومه لدفع مبلغ مالي (2 مليون جنيه) نظير تحرير"المختطف قائد السيارة".

على الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بتشكيل فريق بحث جنائي بقيادة اللواء هاني شعراوي مديروالعميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الشمال وتبين من خلال الفحص أمكن تحديد مرتكبي الواقعة (5 أشخاص وسيدة – لأحدهم معلومات جنائية).. كما أمكن تحديد مكان تواجد المجني عليه بشقة"ملك أحد المتهمين" بمحافظة القليوبية.

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