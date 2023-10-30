«مياه الشرب» بالشرقية تنفذ أنشطة ثقافية لطلبة المدارس للحفاظ على المياه

02:37 م | الإثنين 30 أكتوبر 2023أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية، بالتنسيق بين المديريات المعنية، لرفع الوعي الصحي والبيئي لدى العاملين بها، مشيدا بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية التربية والتعليم، في تنظيم الندوات التوعوية والثقافية لطلبة المدارس، لإكسابهم مهارات إيجابية تعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع في المستقبل.

ولفت «أبو حلاوة» إلى أن الندوات تضمنت تنفيذ ألعاب تفاعلية، منها أنشطة ارسم ولون، والسلم والثعبان، والعجلة الدوارة وغيرها ومسرح العرائس والمتحري الصغير، وندوات توعية وورش تعليم مبادئ السباكة الخفيفة، وكذلك توزيع برشوارت توعية موضح بها أرقام الشكاوى والاستفسارات والتظلمات، بجانب عقد مسابقات وتوزيع جوائز على الفائزين.

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