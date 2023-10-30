«مصر أكتوبر»: مصر تبذل جهودا غير مسبوقة في ملف تنمية سيناء

قالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن الدولة المصرية بذلت جهودا غير مسبوقة من أجل تنمية سيناء، إذ عكفت طوال الـ10 سنوات الماضية على تحقيق نهضة تنموية شاملة، وتطوير البنية التحتية وإقامة العديد من المشروعات التي تعود بالنفع على أهالينا في سيناء الغالية وبالتالي تحسين مستوى معيشتهم.

: «المف الثاني يتمثل في المشروعات والمبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ إطلاق مبادرة حياة كريمة التي تستهدف تحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين من أجل الارتقاء بحياة الأهالي، فضلا عن تخصيص مليارات الجنيهات من أجل تنمية أرض الفيروز»، مؤكدة أن الدولة المصرية تضع سيناء في رأس أولوياتها ولم تدخر يوما جهدا في سبيل تنميتها.

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