«لا يمكننا ضمان أمنك».. الجيش الإسرائيلي يحذر وسائل الإعلام الدولية بغزة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أبلغ الجيش الإسرائيلي وسائل الإعلام الدولية في قطاع غزة، أنه لا يستطيع ضمان عدم تعرض طواقمها للأذى في الهجمات التي يتم تنفيذها في داخل القطاع، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة"أنباء روسيا اليوم".

وزعم الجيش الإسرائيلي بأن"حماس تتعمد تنفيذ عملياتها العسكرية بالقرب من الصحافيين والمدنيين، وحذر من أنهم قد يتضررون من هجمات الجيش الإسرائيلي، وكذلك من عمليات الإطلاق الفاشلة من قبل المنظمات الإرهابية في قطاع غزة".

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