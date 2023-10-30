«كنت بحلم أقدم دور أم فلسطينية».. أبرز تصريحات ليلى علوي| فيديو

وقالت ليلى علوي في لقاء لها مع الإعلامية ريا أبي راشد ببرنامجها سكوب مع ريا:"من زمان في التسعينيات وأولائل الألفينيات كنت بحلم أقدم دور أم فلسطينية وماجتش الفرصة، ولكن النهارده حلمي كبر أكتر ونفسي أشارك بأي حاجة سواء بالفكرة أو البحث لأن لازم نعمل فيلم يصل للعالمية ويشرح حقيقة اللي حاصل لأن للأسف في بعض الحكومات الغربية في أوربا بيضحكوا على شعوبهم ومع ذلك شعوبهم النهارده متأثرة جدا وأنا بشكر الناس اللي حاسة وشايفة وبتعبر عن رأيها بالحقيقة".

في سياق آخر، عبرت ليلى علوي عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان الشارقة السينمائي للأطفال والشباب، قائلة: أنا بعشق المهرجانات وبجري وراها، وبالذات كل المهرجانات اللي ممكن استفيد واتعلم منها زي مهرجان كان ومهرجان برلين وطبعا المهرجانات العربية لأني بحس إني مع أهلي دايما، ودلوقتي فيه شباب عاوزين يسمعوا أفلام وعندهم أحلام عاوزين يعملوها المهرجان هيدي ليهم فرصة كبيرة.

'ليلى علوي: 'أحلم بتقديم شخصية أم فلسطينية'ليلى علوي: 'أحلم بتقديم شخصية أم فلسطينية اقرأ أكثر ⮕

'ليلى علوي: 'أحلم بتقديم شخصية أم فلسطينية'ليلى علوي: 'أحلم بتقديم شخصية أم فلسطينية اقرأ أكثر ⮕

شهيد في الليلة الأعنف.. فلسطينية تفترش الأرض وتبكي بحرقة بجوار جثمان ابنها (فيديو)بثت وسائل إعلام مقطع فيديو لسيدة فلسطينية تفترش الأرض وتبكي بحرقة بجوار جثمان ابنها. اقرأ أكثر ⮕

ليلى علوي: 'نفسي في فيلم يصل للعالمية وبشكر الناس اللي حاسة وشايفة وبتعبر عن رأيها بالحقيقة'حلت الفنانة ليلى علوي، ضيفة على برنامج “ سكوب مع ريا ” مع الاعلامية ريا أبي راشد ، وتحدثت ليلى علوى عن امنيتها لعمل سينمائي عربي عالمي يناقش القضية الفلسطينية بعيدا عن ما تحاول أم تخفيه البلاد الأوروبية عن شعوبها بالحقيقة اقرأ أكثر ⮕

المقاطعة وحكاية «أقدم غازوزة مصرية».. شجعها الملك فاروق وأحبتها أم كلثومالمقاطعة وحكاية «أقدم غازوزة مصرية».. شجعها الملك فاروق وأحبتها أم كلثوم اقرأ أكثر ⮕

المقاطعة وحكاية «أقدم غازوزة مصرية».. شجعها الملك فاروق وأحبتها أم كلثومالمقاطعة وحكاية «أقدم غازوزة مصرية».. شجعها الملك فاروق وأحبتها أم كلثوم اقرأ أكثر ⮕