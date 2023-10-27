«فيدرا» تبكي وتوجه رسالة مؤثرة عن قصف غزة

وقالت فيدرا"أن أهالي غزة معزولون تمامًا، و 2.2 مليون شخص في غزة بدون كهرباء ولا ماء ولا انترنت لأنهم يخططون لقتلهم وهذه مذبحة تحدث الآن".وكانت الفنانة فيدرا قد أعربت منذ بداية الحرب على فلسطين عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، ونشرت عدد كبير من المنشورات على صفحتها الرسمية على موقع إنستجرام، دعت خلالها للشعب الفلسطيني بالنصر، ولأهل غزة بالرحمة.

كما نشرت فيدرا مؤخرًا مقطع فيديو ظهر خلاله عدد من الفنانين أعلنوا اتحادهم ودعمهم للشعب الفلسطيني، وكتبت :"متحدون ضد الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وقتل المدنيين الفلسطينيين والأطفال، واستطردت: نحن جميعا نطالب بوقف إطلاق النار والسلام والعدالة، واختتمت كلامها قائلة:"الإنسانية تطالب بوقف إطلاق النار."في ذكرى ميلاد عايدة عبد العزيز..

عاجل.. قصف جوي ومدفعي غير مسبوق على غزة تزامنا مع قطع الاتصالات والإنترنتانقطعت الاتصالات والإنترنت بشكل كامل عن مناطق واسعة بقطاع غزة، بالتزامن مع قصف إسرائيلي غير مسبوق. اقرأ أكثر ⮕

وفا : شهداء ومصابون في غارات مكثفة للاحتلال على قطاع غزةعرضت فضائية “ اكسترا نيوز ” تقريرا عن ارتفاع اعداد الشهداء والمصابون في قصف عنيف على قطاع غزة . اقرأ أكثر ⮕

تمهيدًا للهجوم البري.. قصف عنيف غير مسبوق على غزة 'تغطية خاصة'تمهيد ا للهجوم البري قصف عنيف غير مسبوق على غزة تغطية خاصة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

تمهيدًا للهجوم البري.. قصف عنيف غير مسبوق على غزة 'تغطية خاصة'تمهيد ا للهجوم البري قصف عنيف غير مسبوق على غزة تغطية خاصة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

مساعد وزير الخارجية الأسبق: إسرائيل لن تقدم على قصف غزة بهذا العنف بدون موافقة أمريكيةمساعد وزير الخارجية الأسبق: إسرائيل لن تقدم على قصف غزة بهذا العنف بدون موافقة أمريكية اقرأ أكثر ⮕

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي للمسجد الأبيض في مخيم الشاطئ بغزةطائرات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصف الأحياء والمناطق السكنية في قطاع غزة اقرأ أكثر ⮕