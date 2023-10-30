«طب المنيا» تعقد اللقاء العلمي الثالث للسكتة الدماغية

عقد قسم الأمراض العصبية والنفسية بكلية الطب جامعة المنيا، تحت رعاية الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، والدكتور حسام شوقي عميد كلية الطب، اللقاء العلمي الثالث للسكتة الدماغية، تزامناً مع اليوم العالمي للسكتة الدماغية؛ لتعزيز الوعي الصحي حول مرض السكتة الدماغية وفهم الأخطار المحتملة عند الإصابة وكيفية الوقاية، ومعرفة طرق التشخيص والعلاجات المتاحة، واستعراض ما تم من تطوير وتوسعات بوحدة السكتة الدماغية، والاطلاع على أحدث التوصيات العالمية والتقنيات لعلاج السكتة الدماغية، ووضع التوصيات التي من شأنها...

، والدكتورة نيرمين علي رئيس قسم العصبية والنفسية جامعة المنيا، والدكتور طارق خلف فتح الباب نقيب أطباء المنيا، وعدد كبير من المتخصصين.باعتبارها المسبب الثاني للوفاة بالعالم بعد أمراض القلب، والمسبب الأول للإعاقات، مقدماً شكره لمنظمي المؤتمر العلمي لصالح رفع الوعي بأعراض السكتة الدماغية وتشخيصها وعلاجها، في إطار التعليم الطبي المستمر لشباب الأطباء، وتحسين الخدمات بالمستشفيات بمستشفيات المنيا الجامعية.

تضمن اليوم العلمي سلسلة من المحاضرات العلمية حول أحدث التطورات العالمية والتشخيص والعلاج والوقاية، وعلاج السكتة الدماغية من جلطات ونزيف المخ، وورشة تدريبية للقسطرة المخية وتقديم الخدمة الصحية لعدد من المرضي عن طريق البرنامج الرئاسي للقضاء على قوائم الانتظار والتي قام بها فريق القسطرة المخية بالجامعة الذي يترأسه الدكتور أحمد البسيوني. headtopics.com

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