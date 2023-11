«صحة بورسعيد» تتسلم سيارة مجهزة للحفاظ على التطعيمات والأمصال

وصرح وكيل مديرية الشؤون الصحية ببورسعيد، أنّ المديرية تحرص على نشر جميع جداول مواعيد التطعيمات الروتينية بالمراكز والوحدات بالمحافظة، وذلك تيسيرًا على المواطنين خاصة أولياء الأمور، لمعرفة جميع مواعيد تقديم خدمة التطعيم بالمنشآت الصحية.

وقد تم المرور داخل جميع أنحاء المنشأة، لرفع قدرة العاملين بها على تحديد أوجه عدم التطابق بين الأداء الفعلى والمطلوب لتطبيق المعايير بشكل صحيح.انخفاض كبير في أسعار الذهب للمرة الثانية اليوم«خبز مغموس بالدم».. قصف مخبز في غزة يحول الباحثين عن «لقمة» إلى شهداء

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

YOUM7: محافظ بورسعيد يشدد على أهمية دور الجامعة لبناء الشباب المؤهل للمشاركة الإيجابيةأكد محافظ بورسعيد، على أهمية دور جامعة بورسعيد وكلياتها المتخصصة في مسيرة التنمية الشاملة القائمة على أرض المحافظة.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: 'النيابة' تُعاين مكان الحريق بميناء الصيد في بورسعيد للوقوف على الأسبابعاين رجال النيابة العامة بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، مكان الحريق الواقع في ميناء الصيد بنطاق حي الشرق في محافظة بورسعيد، للوقوف على ملابسات الواقعة.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: إطلاق مبادرة 'صوتك حقك' ببورسعيد لحث ذوى الإعاقة على المشاركة بانتخابات الرئاسةشاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، فى افتتاح فعاليات مبادرة 'صوتك حقك' داخل محافظة بورسعيد..

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

ALBAWABANEWS: 11 نوفمبر.. جنايات بورسعيد تنظر أولى جلسات محاكمة قاتل شقيقتهتنظر محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، 11 نوفمبر الجاري، قضية مقتل فتاة على يد شقيقها أمام مسجد الحسين بحي المناخ في محافظة بورسعيد.

مصدر: AlBawabaNews | اقرأ أكثر ⮕

ELWATANNEWS: إزالة 7 مبان مخالفة على أراضي زراعية جنوب بورسعيدأعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تنفيذ إزالة 7 حالات لمبانٍ مخالفة على أراضٍ زراعية بمساحة 1100 متر جنوب بورسعيد استمرارا لجهود الأجهزة التنفيذية في ملف إ

مصدر: ElwatanNews | اقرأ أكثر ⮕

ELWATANNEWS: محافظ بورسعيد يستقبل رئيس اتحاد عمال مصر.. ركيزة أساسية في الإنتاج والتنميةأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على تقديم كامل الدعم لنقابات عمال بورسعيد والارتقاء بمستوى المعيشة لهم وذلك خلال لقاءه مع رئيس اتحاد عمال مصر

مصدر: ElwatanNews | اقرأ أكثر ⮕