«دعم المبادرات الرئاسية».. «مكافحة الإدمان» يشارك في المؤتمر السنوي لجامعة حلوان

والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس إدارة الصندوق في المؤتمر السنوي الثالث والثلاثين لكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان؛ تحت عنوان «الخدمة الاجتماعية ودعم المبادرات الرئاسية في ضوء رؤية مصر 2030»؛ بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس جامعة حلوان لشئون الدراسات العليا والدكتور زغلول عباس عميد كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان ،وبمشاركة عمداء كليات الخدمة الاجتماعية...

واستعرض الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، جهود الصندوق في المناطق المطورة «بديلة العشوائيات»، مثل «حي الأسمرات وحدائق أكتوبر والمحروسة، وروضة السيدة واسطبل عنتر وبشاير الخير بمحافظة الإسكندرية وحي الضواحي بمحافظة بورسعيد والمناطق المجاورة، صبحي حسين، عزبة خير الله – كرموز، وغيط العنب»، كما أنه جاري الإعداد للتشغيل التجريبي للبرنامج في مناطق «الخيالة، المنيا المطورة، روضة السودان»، وذلك تنفيذا لتكليفات فخامة...

وأوضح عمرو عثمان، أنه جاري تنفيذ العديد من البرامج التوعوية حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي بين قاطني المناطق السكنية الجديدة «بديلة العشوائيات» وأيضا المناطق المجاورة وأيضا التدريب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات، وأن هذه التدخلات تعتمد على تنفيذ حملات الزيارات المنزلية والتواصل المباشر مع الأسر المقيمة في هذه المناطق، وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب... headtopics.com

التضامن: برامج توعوية لحماية الشباب من المخدرات بالمناطق بديلة العشوائياتشارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس إدارة الصندوق فى المؤتمر السنوى الثالث والثلاثين لكلية الخدمة الاجتماعية.. اقرأ أكثر ⮕

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