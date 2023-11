«جوجل» تطلب من مستخدميها عدم تجاهل الرسائل التحذيرية

وأوضحت جوجل أنك سترى تحذيرًا إذا كان المحتوى الذي تحاول رؤيته خطيرًا أو خادعًا أو عبارة موقع احتيالي أو برامج ضارة، أو يحاولون أيضًا خداعك لتسليم الأموال . وحذرت جوجل أيضا من أنك قد تجد أن موقع الويب يقوم بتثبيت برامج ضارة خطيرة على جهازك تتيح للمجرمين السيطرة عليك أو التجسس عليك، ولذلك عليك تنزيل البرامج بحذر.- يحتوي الموقع التالي على برامج ضارة: قد يحاول الموقع الذي تبدأ زيارته تثبيت برامج سيئة، تسمى برامج ضارة، على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.- موقع مشبوه: الموقع الذي تريد زيارته يبدو مشبوهًا وقد لا يكون آمنًا.

- يحتوي الموقع التالي على برامج ضارة: قد يحاول الموقع الذي تبدأ زيارته خداعك لتثبيت برامج تسبب مشكلات عند التصفح عبر الإنترنت.وقالت الشركة: إذا رأيت أيًا من هذه التحذيرات، ففكر فيما إذا كنت تريد حقًا المتابعة إلى موقع الويب.

