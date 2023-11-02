«بوليتيكو» الأمريكية: جو بايدن يتحدث عن نهاية نتنياهو

وأضاف المسؤولان أن بايدن ذهب أيضا إلى حد اقتراح أن على نتنياهو التفكير في الدروس التي سيشاركها مع من سيخلفه في المنصب. وأكد مسؤول أميركي حالي ومسؤول أميركي سابق أن إدارة بايدن تعتقد أن نتنياهو لم يتبق له سوى وقت محدود في منصبه.
وقال المسؤول الحالي إن التوقعات داخليا كانت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيستمر على الأرجح في منصبه لعدة أشهر، أو على الأقل حتى تنتهي المرحلة الأولى للحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، على الرغم من أنهم أشاروا إلى عدم قدرتهم على الجزم والتنبؤ بالسياسة الإسرائيلية.
وقال مسؤول آخر:"ستكون هناك مسائلات داخل المجتمع الإسرائيلي بشأن ملابسات هجوم حركة حماس في الجنوب الإسرائيلي في السابع من أكتوبر، وفي نهاية المطاف، ستقع المسؤولية على رئيس الوزراء". وتأتي نظرة الإدارة الأميركية القاتمة لـ"مستقبل نتنياهو السياسي" في الوقت الذي يحاول فيه الرئيس وفريقه للسياسة الخارجية العمل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي وتوجيهه دبلوماسيا، في غمرة سعيه لمواجهة معقدة ودموية مع حركة حماس التي تسيطر على غزة.
وقلّل مسؤول في البيت الأبيض من أهمية فكرة أن مستقبل نتنياهو كان قد أثير على طاولة البحث، قائلا إن أي"ثرثرة" حول هذا الموضوع مجرد تكهنات فارغة، مشددا على أن تركيز الإدارة ينصب بشكل مباشر على دعم أمن إسرائيل."نتنياهو هو رئيس وزراء إسرائيل الأطول خدمة، وقد تمت كتابة نعيه السياسي قبل الأوان من قبل".
وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، أدريان واتسون، إن موضوع مستقبل نتنياهو"لم يناقشه الرئيس ولا يتم مناقشته." مشيرة إلى أن تركيز الإدارة الأميركية ينصب على الأزمة المباشرة.
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