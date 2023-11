«الهجرة» تجتمع مع رجال الأعمال في الخارج لاستعراض الفرص الاستثمارية بمصر

وتابعت وزيرة الهجرة، أنّ أبرز ما يعكس اهتمام الدولة المصرية لفتح مجال الاستثمار كان تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، والذي اتخذ إجراءات وقرارات مهمة، بينها تيسير إجراءات تأسيس الشركات، وخفض الحواجز البيروقراطية، وإعداد تعديلات تشريعية للتغلب على القيود المتعلقة بتملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين لتخفيف الأعباء المالية والضريبية المفروضة عليهم، وخلق بيئة تشريعية وضريبية مستقرة، إضافة لاعتماد حزمة من الحوافز الداعمة لعدد من القطاعات والمشروعات الزراعية...

وأكدت الوزيرة خلال الاجتماع، تنسيق وتعاون وزارة الهجرة مع الوزارات المختلفة لموافاتها بالتحديثات في قوائم الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الصناعية والإنتاجية والاستثمارية المختلفة، خاصة التي تحقق رؤية ومستهدفات الدولة نحو توطين وتعميق التصنيع المحلي وزيادة استثمارات المصريين بالخارج في هذه القطاعات، حتى تتمكن الوزارة من الترويج لها خارجيا في أوساط مستثمرينا بالخارج، إلى جانب التواصل الفاعل والمستمر مع أبناء الجاليات والمستثمرين المصريين بالخارج والعمل على حل مشكلاتهم في مجال الاستثمار...

وقال رجل الأعمال المصري هاني الصيرفي، إنّه يمكننا أن نستغل هذه الفترة في الاستعداد الجيد وتقديم عروض جاذبة للمستثمرين، كما نحتاج إلى نشرة دورية بما تطرحه الدولة المصرية من طروحات وتسهيلات ومحفزات للمستثمرين بالخارج.

وفي هذا الصدد، قالت وزيرة الهجرة إنّ دور الوزارة بعد الانتهاء من تأسيس الشركة سيكون الترويج لها خارجيا لدعوة مزيد من المستثمرين للاستفادة مما تقدمه الشركة، حيث تعتبر وزارة الهجرة نفسها الداعم والمحفز الرئيسي ونقف بكل قوة خلف أي عالم أو خبير أو مستثمر مصري بالخارج وندافع عن كل أولوياته ومصالحه.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AKHBARELYOM: «الهجرة» والغرف التجارية بالقاهرة يوقعان برتوكولاً لتدريب وتشغيل الشبابوقعت وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي برتوكول تعاون مع الغرفة التجارية للقاهرة لتدريب وتشغيل الشباب في المحافظات المصدرى الهجرة غير الشرعية وذلك ضمن المبادرة الرئاسة مراكب النجاة

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع مجموعة شينجلي الصينية التعاون في مجال صناعة الصلبوزير قطاع الأعمال العام يبحث مع مجموعة شينجلي الصينية التعاون في مجال صناعة الصلب

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: سيقام 12 نوفمبر.. مصر وبوركينا فاسو يستعدان لتنظيم يوم الأعمال والثقافة المشتركاستقبل أمس الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس الجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، السيدة إديسا جيسو، القائمة بأعمال السفيرة في مصر، والملحق التجاري والملحق العسكري لسفارة بوركينا فاسو.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

ALBAWABANEWS: 12 نوفمبر..القاهرة تستضيف يوم الأعمال والثقافة المصري البوركينياستقبل الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس الجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، امس إديسا جيسو، القائمة بأعمال السفيرة في مصر، والملحق التجاري والملحق العسكري لسفارة بوركينا فاسو.

مصدر: AlBawabaNews | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: الهجرة تستقبل رجل الأعمال المصري الفنلندي عازر ساويرس لبحث فرص الاستثمار في مصرجندي تبحث مع عازر ساويرس إنشاء مركز تميز مصري فنلندي للتدريب من أجل التوظيف

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: عضو 'رجال الأعمال': توطين الصناعات يسهم فى سرعة تنمية سيناءقال المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الصناعة أسرع الطرق لتحقيق تنمية سريعة وحقيقة لسيناء، حيث تمثل 17% من الناتج المحلي.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕