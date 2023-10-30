«النواب» يوافق على تفرغ رئيس القومي للطفولة والأمومة ونائبه لمهام عملهما

، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على تعديل المادة 7 وأصلها 4 بمشروع قانون المجلس القومى للأمومة والطفولة، والمتعلقة بسلطات رئيس المجلس ونائبه.

وجاءت موافقة المجلس على التعديل، بعد تقدم النائب عبد الوهاب خليل، بمقترح لتعديل المادة، بهدف التأكيد على تفرغ رئيس المجلس ونائبه لمهامها.رئيس المجلس هو الذي يمثله أمام القضاء، وفي صلاته بالغير، وتكون له السلطات والصلاحيات المقررة للوزراء في القوانين واللوائح، فيما يخص الشئون المالية والإدارية للمجلس، وأن يتولى نائبه مهامه حال غيابه.«لو عندك أرق».. نصائح تساعدك على النوم سريعا

مجلس النواب يوافق على تفرغ رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة ونائبه لمهام عملهمامجلس النواب يوافق على تفرغ رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة ونائبه لمهام عملهما | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

النواب يوافق على تفرغ رئيس المجلس القومى للطفولة والأمومة ونائبه لمهام عملهماوافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على تعديل المادة 7 وأصلها 4 بمشروع قانون المجلس القومى للأمومة والطفولة، والمتعلقة بسلطات رئيس المجلس ونائبه. اقرأ أكثر ⮕

النواب يوافق على تفرغ رئيس المجلس القومى للطفولة والأمومة ونائبه لمهام عملهماوافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على تعديل المادة 7 وأصلها 4 بمشروع قانون المجلس القومى للأمومة والطفولة، والمتعلقة بسلطات رئيس المجلس ونائبه. اقرأ أكثر ⮕

النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون 'القومي للطفولة والأمومة'النواب يوافق من حيث المبدأ على قانون القومي للطفولة والأمومة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

النواب يوافق على مقترح للنائب عبدالوهاب خليل حول القومي للطفولة والأمومةالنواب يوافق على مقترح للنائب عبدالوهاب خليل حول القومي للطفولة والأمومة اقرأ أكثر ⮕

«النواب» يوافق على مواد الإصدار بقانون المجلس القومي للطفولة والأمومةوافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بقانون المجلس القومي للطفولة والأمومة. اقرأ أكثر ⮕