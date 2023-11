«القاهرة الإخبارية»: اليابان تواصل جهودها لتهدئة الأوضاع في غزة

خبير: تزايد كميات القطن اليوم في مزادات وجه بحري.. وانتظار سعر القنطار«خبز مغموس بالدم».. قصف مخبز في غزة يحول الباحثين عن «لقمة» إلى شهداء

MASRAWY: تظاهرات قرب السفارة الإسرائيلية في اليابان احتجاجًا على الأوضاع في غزةتظاهرات قرب السفارة الإسرائيلية في اليابان احتجاج ا على الأوضاع في غزة | مصراوى

MOBTADA: ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 8796أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 8796.

ALBAWABANEWS: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 8796 شهيدًاأفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 8796.

ELBALADOFFICIAL: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 8796أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

MOBTADA: القاهرة الإخبارية: عودة الاتصالات في بعض مناطق غزةأفادت قناة 'القاهرة الإخبارية'، نقلا عن مراسلتها بعودة شبكات الإنترنت للعمل في بعض المناطق بقطاع غزة.

ELWATANNEWS: تجدد القصف الإسرائيلي على أنحاء متفرقة في قطاع غزةأفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بتجدد القصف الإسرائيلي على أنحاء مختلفة بقطاع غزة.

