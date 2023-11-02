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«القاهرة الإخبارية»: اليابان تواصل جهودها لتهدئة الأوضاع في غزة

ElwatanNews1 min.

أكت الخارجية اليابانية، مواصلة الجهود الدبلوماسية للمساعدة في تهدئة الوضع في غزة، بحسب ما ذكرته القاهرة الإخبارية.

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