«القاهرة الإخبارية»: تجدُد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

وانقطعت الاتصالات منذ ساعات، والإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق صواريخ مستمرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما وصفت بأنها الهجمات الأعنف منذ بدء الأحداث في السابع من أكتوبر الجاري.ماكرون: سفينة مساعدات فرنسية تصل قريبا إلى شواطئ قطاع غزةمحافظ القاهرة يتابع إصلاح كسر ماسورة المياه الرئيسية بنفق أحمد بدوي فجرا

وانقطعت الاتصالات منذ ساعات، والإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق صواريخ مستمرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما وصفت بأنها الهجمات الأعنف منذ بدء الأحداث في السابع من أكتوبر الجاري.ماكرون: سفينة مساعدات فرنسية تصل قريبا إلى شواطئ قطاع غزةمحافظ القاهرة يتابع إصلاح كسر ماسورة المياه الرئيسية بنفق أحمد بدوي فجرا

مراسلة القاهرة الإخبارية: مستشفيات غزة عُرضة للخطر وسيارات الإسعاف مُستهدفةقالت منى عوكل، مراسلة فضائية 'القاهرة الإخبارية' من قطاع غزة، إن سيارات الإسعاف لا تستطيع انتشال ضحايا الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، لافتةً إلى أن سيارات الإسعارف يتم استهدافها بشكل مباشر. اقرأ أكثر ⮕

مصادر طبية فلسطينية: طواقم الإسعاف لا تستطيع انتشال الضحايا من شدة القصف على غزةأفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها، أن مصادر طبية فلسطينية تقول إن طواقم الإسعاف ومركباتها لا تستطيع انتشال ضحايا الغارات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة من شدة القصف. اقرأ أكثر ⮕

طواقم الإسعاف تعجز عن انتشال ضحايا الغارات على غزة بسبب شدة القصفأفادت فضائية القاهرة الإخبارية ، نبأ عاجل نقلا عن مصادر طبية فلسطينية أن طواقم الإسعاف ومركباتها لا تستطيع انتشال ضحايا الغارات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة من شدة القصف. اقرأ أكثر ⮕

القاهرة الإخبارية.. مصادر طبية فلسطينية: الإسعاف لا تستطيع انتشال الضحاياأفادت فضائية 'القاهرة الإخبارية'، في نبأ عاجل، نقلًا عن مصادر طبية فلسطينية، بأن طواقم الإسعاف ومركباتها لا تستطيع انتشال ضحايا الغارات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة من شدة القصف. اقرأ أكثر ⮕

السفن الحربية الإسرائيلية تشارك في القصف الحالي على قطاع غزةشاركت السفن الحربية الإسرائيلية في القصف الحالي على قطاع غزة وذلك تزامناً مع بدء الهجوم البري علي قطاع غزة في الساعات الماضية، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية منذ قليل. اقرأ أكثر ⮕

إعلام فلسطينى: الغارات الجوية الإسرائيلية تستهدف المناطق الحدودية مع غزةأفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها، أن إعلام فلسطيني يقول إن أغلب الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة استهدفت المناطق الحدودية مع قطاع غزة اقرأ أكثر ⮕