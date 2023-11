«القاسمي» يشيد بالمشاركة المصرية في معرض الشارقة الدولي للكتاب (صور)

هذا بخلاف عدد كبير من العناوين المتميزة منها:"عاصمة الخلود، وصحف مختارة من الشعر التمثيلي عند اليونان، وقادة الفكر، وعاصمة الخلود، وموسوعة القتلة، والفلسفة في مصر، وطه حسين بين أشياعه، ومنوعات فكرية، وهوامش العميد، وشبه الجزيرة العربية في العصر الإسلامي، والمغاربة والأندلسيون في بلاد الشام في العصر المملوكي، والجامع بين العلم والعمل النافع في صناعة الحيل، ونخب الذخائر في أحوال الجواهر".

بينما تشارك دار الكتب والوثائق القومية بعدد من العناوين أبرزها:"دستور 1923، والعقاد الذي لا يعرفه الكثيرون، وعبدالرحمن الرافعي، وكتاب الآثار، وبحر الأنساب".جماهير الأهلي تحتشد في مدرجات ملعب مباراة صن داونز

