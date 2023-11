«القاهرة الإخبارية»: غارات إسرائيلية على مخيم الشاطئ وتل الهوى في غزة

بعد 26 يوما من حرب غزة.. سيلينا جوميز: «الهاشتاج» لن يغير شيئاانخفاض كبير في أسعار الذهب للمرة الثانية اليوم«خبز مغموس بالدم».. قصف مخبز في غزة يحول الباحثين عن «لقمة» إلى شهداء

MOBTADA: القاهرة الإخبارية: أكثر من 10 شهداء في قصف إسرائيلي على مخيم الشاطئ غرب غزةأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية 'وفا'، مساء اليوم الثلاثاء، استشهاد أكثر من 10 شهداء في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم الشاطئ غرب غزة، حسبما نقلت قناة 'القاهرة الإخبارية'، في نبأ عاجل.

ELWATANNEWS: ارتقاء أكثر من 10 شهداء في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم الشاطئ بغزةأفادت قناة القاهرة الاخبارية بنبأ عاجل منذ قليل نقلا عن «وفا»: أكثر من 10 شهداء في قصف إسرائيلي على مخيم الشاطئ غرب غزة

YOUM7: طائرة أباتشى إسرائيلية تقصف قطاع غزة أثناء بث القاهرة الإخباريةقصفت طائرة أباتشى إسرائيلية قطاع غزة أثناء البث الهوائى لقناة القاهرة الإخبارية.

MOBTADA: القاهرة الإخبارية: طائرة أباتشي إسرائيلية تقصف قطاع غزة على الهواء (فيديو)قصفت طائرة أباتشي إسرائيلية قطاع غزة أثناء البث الهوائي لقناة القاهرة الإخبارية، منذ قليل.

YOUM7: لحظات مرعبة.. طائرة أباتشي إسرائيلية تقصف قطاع غزة.. فيديوبثت قناة القاهرة الإخبارية، فيديو قصف طائرة أباتشى إسرائيلية قطاع غزة، وتدمير عدد من الأبنية.

MOBTADA: القاهرة الإخبارية: فتح معبر رفح غدا لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيينقال نبأ عاجل لقناة 'القاهرة الإخبارية'، منذ قليل، إنه سيتم فتح رفح لاستقبال الجرحى والمصابين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومخيم جباليا ومخيم الشاطئ غرب غزة، مساء اليوم الثلاثاء.

