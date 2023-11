«القاهرة الإخبارية»: وصول دفعة جديدة من حاملي الجنسيات الأجنبية إلى معبر رفح

استقبلت مصر عدد من الجرحي الفلسطينيين بعد فتح معبر رفح البري شمال سيناء، تمهيدًا لنقلهم إلى سيارات الإسعاف، ومنها إلى مستشفيات الشيخ زويد والعريش للحصول على العلاج العلاج، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية أمس.

وأوضحت المصادر المصرية، أنه بالتزامن مع فتح معبر رفح البري واستقبال الجرحي الفلسطينيين حسب تصنيف حالتهم الصحية، بدأت وزارة الصحة المصرية بتوزيعهم على المستشفيات شمال سيناء، لتلقي العلاج من خلال استخدام أسطول سيارات الإسعاف المجهزة.«الصحة»: استقبال 46 جريحا من أصل 81 في معبر رفح بينهم أطفال حالتهم صعبةبعد 26 يوما على حرب غزة.. دمار كامل للقطاع وجرائم ضد الإنسانية بحق شعب أعزل«خبز مغموس بالدم»..

