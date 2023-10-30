«القدس لنا».. «قادرون باختلاف» يدعمون القضية الفلسطينية بالقليوبية

03:21 م | الإثنين 30 أكتوبر 2023نفذ مركز التخاطب وتنمية المهارات بمركز شباب العمار أنشطة فنية لـ«قادرون باختلاف»، لتنمية مهاراتهم وتعزيز الوعى لديهم بالقضايا الوطنية والقومية، حيث تم تدريب الأطفال على رسم علم مصر وعلم فلسطين، والمشاركة فى كتابة عبارات لدعم القضية الفلسطينية، من خلال أخصائى التخاطب بالمركز التابع لمكتب قادرون باختلاف، بالإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الشباب والرياضة بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بدولة الإمارات.

وتأتى تلك الأنشطة تحت إشراف عام من الدكتور محمد عبدالستار والدكتورة هدى أبوضيف مسئولي مكتب قادرون باختلاف بوزارة الشباب والرياضة والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية وتوجيهات اللواء عبدالرحمن شلش وكيل اول الوزارة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير وسعادة عبدالله الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لاصحاب الهمم، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

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