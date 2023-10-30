«القاهرة الإخبارية»: سماع دوي صافرات الإنذار في القدس المحتلة

03:05 م | الإثنين 30 أكتوبر 2023أفادت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، بسماع دوي صافرات الإنذار في القدس المحتلة.

وقام جيش الاحتلال الإسرائيلي باعتقال عدد من أفراد عائلة منذ عملية الطعن الأخيرة في القدس، حسبما أفادت القناة، فى نبأ عاجل، منذ قليل.

صافرات الإنذار تدوي في القدس المحتلةصافرات الإنذار تدوي في القدس المحتلة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب.. وحماس تعلن إطلاق رشقة صاروخية جديدةدوت صافرات الإنذار في تل أبيب، اليوم السبت، حسبما أفادت به مراسلة 'القاهرة الإخبارية' من الأراضي المحتلة، فيما أعلنت حركة حماس أنها قصف تل أبيب برشقة صاروخية جديدة. اقرأ أكثر ⮕

صافرات الإنذار تدوى فى تل أبيب.. وحماس تعلن إطلاق رشقة صاروخية جديدةدوت صافرات الإنذار في تل أبيب، اليوم السبت، حسبما أفادت به مراسلة 'القاهرة الإخبارية' من الأراضي المحتلة، فيما أعلنت حركة حماس أنها قصف تل أبيب برشقة صاروخية جديدة. اقرأ أكثر ⮕

الفصائل الفلسطينية تستهدف تل أبيب ومحيط مطار بن جوريون.. صفارات الإنذار تدوىدوت صافرات الإنذار في تل أبيب، اليوم السبت، حسبما أفادت به مراسلة 'القاهرة الإخبارية' من الأراضي المحتلة، فيما أعلنت حركة حماس أنها قصف تل أبيب برشقة صاروخية جديدة. اقرأ أكثر ⮕

صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب.. وحماس تعلن إطلاق رشقة صاروخية جديدةدوت صافرات الإنذار في تل أبيب، اليوم السبت، حسبما أفادت به مراسلة 'القاهرة الإخبارية' من الأراضي المحتلة، فيما أعلنت حركة حماس أنها قصف تل أبيب برشقة صاروخية جديدة. اقرأ أكثر ⮕

القاهرة الإخبارية: صافرات الإنذار تدوى في النقب الوسطى بدولة الاحتلال الإسرائيليأفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، نقلا عن إعلام اسرائيلي، أن صافرات الإنذار تدوي في النقب الوسطى قرب ديمونة. اقرأ أكثر ⮕