«العفو الدولية»: المدنيون في غزة معرضون لخطر غير مسبوق

أعلنت منظمة العفو الدولية أنه بات من الصعب على منظمات حقوق الإنسان توثيق الانتهاكات وجرائم الحرب ضد المدنيين في غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وانقطعت الاتصالات منذ ساعات، والإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق صواريخ مستمرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما وصفت بأنها الهجمات الأعنف منذ بدء الأحداث في السابع من أكتوبر الجاري.ماكرون: سفينة مساعدات فرنسية تصل قريبا إلى شواطئ قطاع غزةمحافظ القاهرة يتابع إصلاح كسر ماسورة المياه الرئيسية بنفق أحمد بدوي فجرا

'العفو الدولية' تطلق نداء عاجلا لوقف فوري لإطلاق النار في غزةالعفو الدولية تطلق نداء عاجلا لوقف فوري لإطلاق النار لإنهاء معاناة المدنيين في غزة اقرأ أكثر ⮕

النائب أيمن محسب: تصعيد الاحتلال فى غزة يعكس تلاعب إسرائيل بالمجتمع الدولىأدان الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، تصاعد القصف الاسرائيلي علي قطاع غزة بشكل غير مسبوق، في الوقت الذي تجتمع فيه الأمم المتحدة لمناقشة الأوضاع في غزة اقرأ أكثر ⮕

عاجل.. قصف جوي ومدفعي غير مسبوق على غزة تزامنا مع قطع الاتصالات والإنترنتانقطعت الاتصالات والإنترنت بشكل كامل عن مناطق واسعة بقطاع غزة، بالتزامن مع قصف إسرائيلي غير مسبوق. اقرأ أكثر ⮕

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العفو الدولية تطلق نداء عاجلًا لوقف فورى لإطلاق النار لإنهاء مُعاناة المدنيين فى قطاع غزةأطلقت مُنظمة العفو الدولية (أمنستى انترناشونال)، مساء اليوم /الخميس/ نداء عاجلا من أجل وقف فورى لإطلاق النار فى قطاع غزة اقرأ أكثر ⮕