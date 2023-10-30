«الصحة الفلسطينية»: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جرائم حرب بحق 908 عائلات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي، مجازر بحق 908 عائلات، فيما يمثل «جرائم حرب» حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، منذ قليل.إعدام 1.1 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في طلخا بالدقهلية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي، مجازر بحق 908 عائلات، فيما يمثل «جرائم حرب» حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، منذ قليل.إعدام 1.1 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في طلخا بالدقهلية

'اقتصادية النواب': ضرورة تحرك المجتمع الدولي لإيقاف العدوان الإسرائيلي على غزةأدان النائب أحمد محمد دياب، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة برا وبحرا وجوا، وارتكاب جرائم حرب ومذابح دموية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق. اقرأ أكثر ⮕

وزيرة الصحة الفلسطينية: 'الاحتلال يقتل كل أملٍ في النجاة ويحرم الجرحى والمرضى من الخروج من القطاع للعلاج'عاجل | وزيرة الصحة الفلسطينية: الاحتلال يقتل كل أملٍ في النجاة ويحرم الجرحى والمرضى من الخروج من القطاع للعلاج ، وزيرة الصحة الفلسطينية اليوم، وزارة الصحة الفلسطينية، وزارة الصحة الفلسطينية اليوم اقرأ أكثر ⮕

عائلات الأسرى الإسرائيليين يطالبون نتنياهو بوقف الحرب واستعادة أبنائهم.. فيديوطالبت عائلات الأسرى 'الإسرائيليين' لدى الفصائل الفلسطينية في غزة، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرورة وقف إطلاق النار في غزة واستعادة أبناءهم، اقرأ أكثر ⮕

الرئيس الجزائري: عدوان الاحتلال ضد غزة عبارة عن 'جرائم حرب مكتملة الأركان'أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان قطاع غزة في فلسطين، هو عبارة عن 'جرائم حرب مكتملة الأركان'، مشددا على أن 'الفلسطينيين ليسوا إرهابيين'. اقرأ أكثر ⮕

بالصور.. تضامنا مع غزة مظاهرة في لاهاي مقر المحكمة الجنائية الدوليةتظاهر المئات تضامنا مع القضية الفلسطينية وشعب غزة، ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، في مدينة لاهاي مقر الحكومة الهولندية اقرأ أكثر ⮕

صحة غزة: ارتكب خلال الساعات الماضية 56 مجزرةقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الماضية، 56 مجزرة اقرأ أكثر ⮕