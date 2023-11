«الصحة الفلسطينية»: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بعملية تطهير عرقي في غزة

بعد 26 يوما من حرب غزة.. سيلينا جوميز: «الهاشتاج» لن يغير شيئافي ذكرى ميلاده.. حكاية مشهد أبكى الفنان سامي العدل على الهواءطرق الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

ELWATANNEWS: قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب جريمة جديدة بقصف مخيم جباليا (صور)نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جاليا شمال شرق قطاع غزة، حيث قصف الاحتلال حي كامل في رؤوس ساكنيه في مخيم جباليا.

ELBALADOFFICIAL: وسط اقتحام طولكرم.. زوارق الاحتلال الإسرائيلي تستهدف الشريط الساحلي لغزةأفادت وكالة شهاب الفلسطينية، بأن زوارق الاحتلال الإسرائيلي، بدأت في استهداف الشريط الساحلي لقطاع غزة الآن.

YOUM7: إبادة جماعية فى غزة.. استشهاد المئات فى مجزرة إسرائيلية شمال القطاعأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الدكتور أشرف القدرة استشهاد مئات الفلسطينيين في مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي قطاع غزة.

ELBALADOFFICIAL: اشتباكات عنيفة.. المقاومة الفلسطينية تتصدى لتوغل عسكري إسرائيل في غزةأعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الأربعاء، أن قوات المقاومة تشتبك الآن مع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في بيت حانون بقطاع غزة.

YOUM7: 'الصحة الفلسطينية': 400 شهيد وجريح إثر القصف الإسرائيلى بجبالياأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع محصلة ضحايا المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مربع سكني بمُخيم 'جباليا' شمال شرقي قطاع غزة إلى 400 شهيد وجريح، كتقدير أولي.

