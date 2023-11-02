«الصحفيين العمانيين»: موقف الرئيس السيسي من القضية الفلسطينية مشرف

وأضاف «العريمي»، في تصريحاته التي نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، أنَّ هناك محاولة من الغرب لتشوية الحقيقة، وأنَّ قوات الاحتلال الإسرائيلي، ضربت بكل القوانين الدولية عرض الحائط. وتابع رئيس جمعية الصحفيين العمانية: «لا أحد يستطيع أن ينكر دور الإعلام المصري في نصرة أهل غزة»، مشيراً إلى أنَّ هناك مخططات تحاك تجاه الدول العربية، خاصة الدول المهمة.ويرى «العريمي» أنَّ موقف الرئيس السيسي من فكرة تهجير الفلسطينيين، موضحاً أنّ مخططات دولة الاحتلال الإسرائيلي هدفها ضرب الوحدة العربية، ولذلك علينا التصدي للخطاب الإعلامي الموجه من الغرب.
وتابع،: «الاحتلال الإسرائيلي لا يريد فلسطينيا واحدا باقيا في غزة، ولا يعير المواثيق الدولية أي اهتمام، والشعب الفلسطيني ليس بحاجة لقمم لكنه يتطلع إلى نتائج لها».وأكد أنَّ دول الخليج داعمة للأشقاء في فلسطين، والمرحلة الراهنة تتطلب أفعالا لنتائج اجتماع القمة العربية المقبلة، مشدداً على أنه لن يتحقق الأمن في المنطقة دون حل الدولتين.
وقال «العريمي»: «خطاب جوتيريش كان متوقعا لأنه متعاطف مع كل القضايا الإنسانية، وقمة القاهرة للسلام كانت مهمة بسبب مشاركة المجتمع الأوروبي والعربي».«القاهرة الإخبارية» كيان عملاق من أول يوم: من حرب أوكرانيا إلى ضرب غزة.. التغطيات مستمرةفي ذكرى ميلاده.. حكاية مشهد أبكى الفنان سامي العدل على الهواءطرق الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي
مصر عناوين
اكتب تعليق
SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
مصدر: AlBawabaNews | اقرأ أكثر ⮕
MOBTADA: مدبولي: مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية كما قال الرئيس السيسيقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية لا على حسابها أو حساب غيرها كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي.
مصدر: Mobtada | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: AlBawabaNews | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕