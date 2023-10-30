«الشعب الجمهوري» يعقد ندوة في أسيوط لمتابعة الانتخابات الرئاسية

حزب الشعب الجمهوري المرشح بالإنتخابات الرئاسية 2024.بأسيوط، إنّ الأمانة ستعمل بكامل طاقتها الفترة المقبلة لعقد ندوات ومؤتمرات للتعريف ببرنامج مرشح الحزب الرئاسي، بهدف حصد أكبر عدد من التأييدات للمرشح خلال المارثون الرئاسي المنتظر انطلاقه مطلع ديسمبر المقبل.

وأشار أمين العام للحزب، إلى أنّ البرنامج الانتخابي لمرشحهم يحمل حلولا جذرية لمشكلات المجتمع لا سيما المشكلات الاقتصادية التي نجمت عن الأزمة الروسية الأوكرانية.، حصل خلال الأيام الماضية على تزكية 46 نائبا بمجلس النواب، وقدّمهم للهيئة الوطنية للانتخابات بعد أن أجرى الفحوصات الطبية المشترط إجراؤها للترشح بمعهد ناصر الطبي بمدينة نصر.إعدام 1.1 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في طلخا بالدقهلية

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