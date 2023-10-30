«الزراعة» تدعم السيدات المعيلات في مطروح بـ2730 رأس ماعز

أعلن الدكتور نعيم مصلحي، المنسق الوطني لمشروع تعزيز القدرة على الموائمةِ في البيئاتِ الصحراوية «برايد»، أن الدولة تولي اهتماماً غير مسبوق لتوجيه الدعمِ والخدمات ومشروعات تنموية لسكانِ صحراء مطروح من خلال وزارةِ الزراعةِ واستصلاح الأراضي بالتعاون مع الصندوق الدوليِ للتنميةِ الزراعيةِ «إيفاد».

وذكر أن مشروع «برايد» استهدف تقديم مشروعات داعمة صغيرة ومدرة للدخل لصالح السيدات البدويات، خاصة المعيلات منهن، من خلال قيام المشروع بتوفير 2730 رأسِا منْ الماعزِ، وتوزعيها بالمجانِ على السيداتِ المعيلاتِ بالمجتمعاتِ البدوية الصحراويةِ وقرى واحةِ سيوة وقرية الجارة كأصغرِ قريةٍ في مصر التي تبعد عن مدينةِ مرسى مطروح بحوالى 300 كيلو.

، في إطار اهتمامِ الدولةِ بالمناطق الأكثر احتياجاً بتقديمِ المساعداتِ والدعم العيني لتحسينِ المستوى المعيشي لسكانِ المناطق الحدوديةِ وخاصةً المرأة المعيلة تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.وأكد المهندس محمود الأمير المدير التنفيذي لمشروع تعزيز القدرةِ على المواءمةِ في البيئاتِ الصحراويةِ برايد، أن هناك توجيهاتِ headtopics.com

واستصلاح الأراضي والدكتور حسام شوقي رئيس مركزِ بحوثِ الصحراءِ بضرورةِ الإهتمام بتعريفِ ريادةِ الأعمال والإهتمامِ بالمشروعاتِ الصغيرةِ للمرأةِ المعيلةِ بمطروح في المناطق الصحراوية.، إضافةِ إلى 7.

'الزراعة' و'إيفاد' يدعمان المرأة المعيلة في مطروح بـ2730 رأس ماعز 'مشروعات صغيرة''الزراعة' و'إيفاد' يدعمان المرأة المعيلة في مطروح بـ2730 رأس ماعز 'مشروعات صغيرة' اقرأ أكثر ⮕

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