«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو تعرض الموجودين بإحدى الفلل بـ«المنصورية» للاعتداء

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقاطع فيديو وصور على موقع التواصل الاجتماعي «تيك توك»، تضمنت الادعاء بتعرض الموجودين بإحدى الحفلات بفيلا سكنية بمنطقة أبو رواش للاعتداء من بعض قاطني المنطقة وإطلاق أعيرة نارية عليهم ومقتل شخص واختطاف آخرين وسرقة متعلقاتهم.

وتبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 26 أكتوبر، تبلغ لشرطة النجدة من أهالى المنطقة بوجود مشاجرة بفيلا في منطقة عزبة العرب بأبو رواش بطريق المنصورية بالجيزة، وبالانتقال تم التقابل مع عدد من المشاركين بالحفل الذين أفادوا بحدوث مشادة كلامية مع بعض أهالي المنطقة وانصرافهم ورفضوا التقدم بأي بلاغات.

بإجراء التحريات من الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة وبسؤال عدد من أهالى المنطقة أفادوا بأن مالك الفيلا المشار إليها معتاد تأجيرها لإقامة الحفلات للشباب، وتضرر أهالى المنطقة من تلك الحفلات نتيجة للموسيقى الصاخبة التى تستمر لفترات طويلة من الليل وسابقة طلبهم من أصحاب الفيلا بالتوقف عن ذلك إلا أنهم رفضوا بدعوى أحقيتهم في إستخدام الفيلا . headtopics.com

وبتاريخ حدوث الواقعة نظم مالك الفيلا حفلا لمجموعة من الشباب صغار السن عبر إحدى شركات تنظيم الحفلات وقيام عدد من أهالى عزبة العرب محل الفيلا بالتوجه للفيلا والتعرض لمرتادى الحفل أثناء مغادرتهم والتعدى عليهم مما أدى لحدوث مشاجرة بين الطرفين .

كما أكدت التحريات بعدم صحة ما تداوله مروجى مقاطع الفيديو من مقتل أحد الأشخاص ولم تتلق المديرية أي بلاغات أو تسجل المستشفيات وصول أية مصابين من جراء الواقعة، كما لم يُستدل على حدوث إطلاق نيران أو أعمال خطف. headtopics.com

تم تحديد وضبط 6 من أبناء المنطقة الذين قادوا التعدى على مرتادى الحفل وجارى ضبط 4 هاربين ممن شاركوا في الواقعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على الاعتداء على مرتادى الحفل وكذا مالك الفيلا والقائمين على تنظيم الحفل، لاستخدام الفيلا في تنظيم حفلات بدون ترخيص، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على نشر مقاطع الفيديو للإدعاءات الكاذبة وإثارة البلبلة.أسعار الذهب اليوم الجمعة 27-10-2023 في محال الصاغةأبو الغيط: قرار الأمم المتحدة بهدنة إنسانية في غزة يعكس الإرادة الدولية الحقيقية

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